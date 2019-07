Ana Sánchez: "No es lo mismo la estabilidad dentro de Opel que estando en una auxiliar"

¿Qué ventajas supone para la plantilla de Android pasar a ser parte del equipo de Opel el 18 de agosto gracias a la internalización del trabajo de la contrata propuesta por su sindicato?

Más allá de las condiciones, que son mejores en general, salvo en tres puntos muy concretos, en lo que es el análisis global del convenio van a están mejor dentro de Opel. No es lo mismo estar con la camiseta del constructor o fabricante de coches que con la de un proveedor. Sí es verdad que los constructores también pasan ‘castings’ cuando compiten entre plantas, pero lo de los proveedores es un casting continuo, a veces, ni siquiera para un proyecto completo y tienen que estar ofertando precios constantemente. Entonces, es mayor la estabilidad de un trabajador dentro del constructor, en este caso Opel PSA, que estando en una auxiliar.

¿Y cómo han logrado que Opel responda que sí en tan poco tiempo, porque la propuesta la hicieron el pasado jueves?

Creemos que es muy difícil que se vuelva a repetir una internalización de estas características. Tavares, presidente del grupo PSA, en una de las reuniones que tuvimos cuando vino a la planta de Zaragoza, manifestó que había decisiones de GM que se podían echar atrás. Por eso decidimos planteárselo a la dirección de Opel tanto CC. OO. como UGT. No tenían una oferta de Android competitiva y aunque es verdad que su decisión era buscar un proveedor, pedimos que consultaran si era viable esta solución de contar con los trabajadores e internalizar la actividad de nuevo dentro de Opel España. Al final, ha recibido la aprobación. En otras plantas de PSA esta actividad estaba dentro, y tal vez ha influido. Pero es verdad que en este caso se trata de una situación única porque no es normal cortar un trozo de la línea de montaje y pasarlo a un proveedor. Por eso en su momento, en 2006, cuando se externalizó, se convocó huelga.

Es decir, ¿es la mayor internalización industrial en Opel desde antes de la crisis?

Sí. Veíamos con preocupación que los acuerdos de negocio de Opel con Android se estaban dilatando mucho en el tiempo. Y en un momento nos sentamos CC. OO. y UGT y dijimos que una contrata haga puertas y salpicaderos dentro de la fábrica es exclusiva en la actualidad de la planta de Opel Figueruelas. Fue una decisión de GM en 2006 para Opel Europa y hubo resistencia en determinados comités de empresa y entonces CC. OO. se opuso de forma proactiva. El resto se abstuvo, pero Comisiones tomó la decisión de convocar una huelga y en esa convocatoria lo que se decía era que el corazón de la actividad, el montaje del coche, no se podía externalizar y lo defendimos jurídicamente. En aquel momento Inspección de Trabajo no nos dio la razón y paso a ser parte de una actividad de un proveedor. Esa situación era anómala porque no se correspondía a las situaciones de otras plantas y ahora, con PSA, se vuelve a internalizar esta actividad.

¿Están satisfechos por la garantía de empleo que supone para los trabajadores de Android?

Estamos contentos y satisfechos con esta internalización. Esperemos que el conjunto de trabajadores de Android lo esté y nos veamos el 19 de agosto y compartamos problemas y soluciones.

Con el acuerdo para Android, el capítulo de asignaciones a las auxiliares para el Corsa queda prácticamente cerrado, ¿no?

Con esto se finaliza la puesta en marcha del proyecto ‘P2JO’, el del nuevo Corsa y esperemos que tenga éxito en el mercado y asegure el empleo para los trabajadores de Opel y todas las auxiliares que han recibido el proyecto.