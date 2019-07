¿Qué puedo exigir a mi hotel según sus estrellas o comunidad autónoma?

La normativa turística de cada comunidad autónoma indica una serie de requisitos que deben cumplir todos los hoteles en función de su número de estrellas. Almohada extra, secador, champú o internet gratuito son algunos de ellos. El despacho de abogados Legálitas analiza las prestaciones obligatorias según la región en la que se encuentre.

Prácticamente todas las comunidades tienen por obligación incluir una televisión en el dormitorio del hotel, sin importar su categoría. No así en Madrid o Cataluña, donde no es obligatorio en los de una o dos estrellas, respectivamente. Muchas normativas no hacen referencia explícita a la posibilidad de exigir una almohada extra, pero regiones como Murcia o Galicia sí deben ofrecerla a partir de cuatro estrellas e, incluso, a partir de tres, si se trata de la Comunidad Valenciana.

La conexión a internet se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los turistas. En ocasiones, es posible que el 'wifi' de las zonas comunes alcance hasta los dormitorios o que se disponga de red en el cuarto, pero solo como cortesía, no como exigencia. Castilla y León o Galicia sí deben tener internet en la habitación en hoteles de tres o más estrellas, así como Andalucía o Canarias a partir de cuatro. Por otro lado, en Murcia solo se exige en los cinco estrellas.

Ordenador, en zonas comunes

Más frecuente es la conexión a internet en las zonas comunes. Galicia o Canarias son algunas zonas donde todos los hoteles de cualquier estrella deben ofrecerlo; en otras, como Andalucía, Valencia, Cantabria, Castilla y León y Murcia, solo los hoteles de tres o más estrellas disponen de internet obligatorio.

¿Y si se necesita un ordenador? Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia ofrecen a los huéspedes uno conectado a internet en las zonas comunes a partir de tres estrellas. En el caso de Castilla y León, bajo petición dentro del dormitorio en los de cinco y cuatro estrellas.

También es común dar por hecho que se dispondrá de secador de pelo en el baño de la habitación, pero los hoteles no siempre están obligados a ofrecerlo. En Canarias sí debe haber siempre secador, mientras que en Cantabria o Galicia solo en establecimientos de tres estrellas o más. En Murcia, Andalucía o Cataluña solo lo tendrán los de cuatro estrellas o más.

El denostado teléfono todavía es obligatorio en Andalucía, Cataluña, Canarias, Cantabria o País Vasco, mientras que en Comunidad Valenciana o Galicia solo lo es en hoteles de tres estrellas o más. En los de cinco estrellas de Andalucía o Murcia también debe haber terminal en el baño de la habitación. En los de esta categoría, se puede exigir legalmente, además, desayunar en el dormitorio en Murcia, Galicia, Cantabria, Madrid o Andalucía.

En Aragón

El cambio de toallas diario es otro de los factores que se dan por hecho, pero con matices. A pesar de que la normativa de algunas comunidades no hace mención explícita, Murcia, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana sí obligan en hoteles de todas las estrellas. En esta última, además, se debe incluir un mensaje de no petición de cambio por razones medioambientales.

El jabón de manos es para muchos imprescindible en las habitaciones de hotel, tal como mencionan normativas de comunidades como Galicia, Cantabria, Murcia o Baleares. Menos obligatorio es el gel de baño en la ducha; en Cantabria, solo lo es en hoteles de cuatro o cinco estrellas. Y en cuanto al champú, mientras que en Galicia siempre es obligatorio, en Murcia o Baleares solo lo es a partir de tres estrellas; en Cantabria, a partir de las cuatro.

A pesar de no estar incluido en este estudio, en Aragón la conexión gratuita a internet es obligatoria en zonas comunes en los hoteles de tres estrellas, mientras que en los de cuatro o cinco también lo es en las habitaciones. El cambio diario de toallas bajo petición de los clientes se podrá exigir en todas las categorías, así como el champú, el gel de baño o el jabón de manos. El secador de pelo, por su parte, deberá estar disponible solo a partir de tres estrellas.