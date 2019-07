Opel ofrece internalizar a 300 trabajadores de Android cuya contrata vencía en diciembre

Tras dos convocatorias de huelga y el no a la rebaja salarial, la plantilla de Android puede empezar a respirar tranquila, especialmente los 300 trabajadores de la nave 31, que hacen las puertas y salpicaderos de los distintos modelos de la fábrica zaragozana de Opel PSA y cuya contrata vencía en diciembre.

La petición de UGT y CC. OO., planteada el pasado jueves a Opel, de internalizar estos trabajos, ha sido aceptada por la dirección de la compañía. Y este lunes mismo, ambos sindicatos y también OSTA y el comité de Android la avalaban de forma unánime. Ahora, tendrán que ser los trabajadores los que voluntariamente firmen la baja en Android, con fecha 17 de agosto, y el alta simultánea, el 18 de agosto, sin derecho a indemnización. Eso sí, indicó la dirección de personal de Opel en un comunicado a las tres centrales sindicales: "Estos trámites (baja en Android y alta en Opel) deberán formalizarse antes del viernes 26 de julio. La incorporación tendrá carácter voluntario. Los que tengan contrato indefinido en Android, seguirán así en Opel; los temporales seguirán con contrato temporal en Opel; y los que estén con ETT, se mantendrán igual".

Según la información remitida por Opel al comité de Android, "a los empleados que actualmente tengan un salario superior al recogido en tablas de convenio Opel para el nivel 1A, se les garantizará ad personam la diferencia entre su salario actual en Android y el salario de tablas de convenio Opel para dicho nivel".

Tanto desde UGT como desde OSTA consideraron esta propuesta una "oportunidad única para los trabajadores de Android, que a partir del 18 de agosto correrán la misma suerte que los de Opel". Y destacaron que para el personal eventual de Android, el cambio implicará pasar de un bruto anual de 16.321 euros a 17.709. Asimismo destacaron que la jornada es inferior a la de Android (12 horas menos) y que en el turno de noche hay una diferencia de 160 euros mensuales.

Asimismo desde OSTA manifestaron su aprobación ya que "no se pierden condiciones y los trabajadores deciden voluntariamente". Las tres centrales sindicales valoraron las mejoras que para el personal de Android supone esta propuesta aunque se pierda algo los sábados ya que en Opel se pagan al 125%, menos que en Android donde se remuneraban al 175%. Lo esencial es que "por primera vez el personal de una contrata se internaliza y se quita la espada de Damocles, de cada cierto tiempo preocuparse de si Opel les renueva o no". Por último, los sindicatos advierten que no hay mucho tiempo para decidirse y recuerdan que para los trabajadores de la nave 31 que no quieran integrarse en Opel, existe la posibilidad de pasar a la nave 21 donde Android tiene contrata con Opel hasta 2022.