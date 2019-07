Los consumidores prefieren las tiendas pequeñas, pero compran en el súper

La compras en el supermercado ganan terreno, y más concretamente en la sección de frutas y verduras. Es allí donde realizan sus compras el 65% de los consumidores, que aseguran que adquirir estos productos en los espacio a granel de las grandes superficies es su modalidad de compra predilecta a la hora de llenar el carro de la compra.

Lo dice el informe “Indicadores de compra y consumo de frutas y hortalizas realizado”, realizado por Aecoc, una de las mayores asociaciones empresariales del país y la única que integra a la industria, la distribución y los operadores, en el que se explica que más de la mitad de los consumidores (55%) prefiere aquellos establecimientos en los que pueda servirse de forma autónoma y sin personal que los atienda. Y es que de este modo, es el cliente el que puede elegir sus productos personalmente, razón que aduce el 84% de ellos, aunque hay también quien opta por esta modalidad por rapidez (24%), por comodidad (23%) y por control presupuestario (21%).

La paradoja es que, según destaca el estudio, aunque la mayoría de los consumidores prefieren el súper para realizar la compra de fruta y verdura y lo prefieren porque pueden servirse a su antojo y eligiendo las piezas, lo cierto es que cuando tienen que dar nota a los establecimientos otorgan las calificaciones más altas a los establecimientos que disponen de frutero. Sus puntuaciones más altas son para las tiendas con personal, a las que los encuestados dan una nota de 8,5 puntos. Le siguen los locales especializados a pie de calle, que se llevan 8,2 puntos y se sitúan en últimos lugar y con una calificación de 7,9 los espacios a granel de los supermercados.

Consumo al alza

El informe revela además que cada persona consume fruta una media d 1,7 veces al día, una cuanto al consumo de estos productos, una cifra que desciende a una vez al día cuando se pregunta por las hortalizas. Y como los niños suelen replicar el patrón de consumo de los adultos, el 70% de los hijos de los encuestados come fruta una o más veces al día, con una media de consumo de 1,6 veces diarias, y el 45% come hortalizas a diario. De hecho, y según evidencia la encuesta realizada por Aecoc, el 73% come verduras más de una vez a la semana.

No solo es importante cuándo se come fruta, sino cuánta se consume y este estudio evidencia una tendencia al alza. Así, el 46% de los encuestados asegura haber aumentado su compra de frutas en los últimos años, mientras que 50% manifiesta que mantiene sus hábitos. En el caso de las hortalizas, el 47% ha incrementado su consumo, pero sigue siendo la mitad de los encuestado (50%) los que aseguran que mantienen los patrones del pasado.

Este incremento tiene mucho que ver, según los responsables del informe, con la aparición de productos de conveniencia y listos para consumir. De hecho, el 38% de los encuestados compra un mínimo de una vez a la semana envases de fruta pelada y cortada, por un 62% que siempre incluye bolsas o bols de ensalada limpia y cortada en su compra semanal.

Entre las frutas consumidas más habitualmente se encuentran el plátano (87% de los adultos), la manzana (79%), la naranja (79%), la fresa (78%) y la mandarina (71%).

En el caso de las hortalizas reinan la patata y el tomate (90%), la lechuga (88%) y la cebolla (86%). Los motivos de consumo más repetidos entre los compradores son la salud (71% en el caso de las frutas y un 72% en las hortalizas), el sabor (68% y 53%) y la presencia de fibras y vitaminas (63% y 60%).