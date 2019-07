Dime dónde veraneas y te diré con qué plato de carne de vacuno puedes disfrutar

Cuando se piensa en las vacaciones la elección del destino tiene sobre todo en cuenta si de lo que se quiere disfrutar es de la playa, o de la montaña, de la riqueza cultura del interior y, cada vez, de la gastronomía. Pero tanto si se es un ‘foodies’, una de esas personas que adoran el buen comer y todo lo que se relaciona relacionado con la comida, a las que les gusta experimentar nuevos sabores y probar con nuevas recetas, como si simplemente se quiere aprovechar de las particularidades gastronómicas del lugar en el que se veranea, no se olvide de incluir en su maleta el mapa elaborado por la interprofesional del vacuno (Provacuno) en el que se detallan los platos típicos de este tipo de carne en cada Comunidad Autónoma. Estas son sus recomendaciones:

En Galica la oferta gastronómica es rica y variada y no puedes irte de esta comunidad sin probar la carne o caldeiro. Se llama así porque se cuece, como su nombre indica, en un caldeiro (caldero, en gallego) normalmente de cobre como el que se usa para cocer los pulpos. Se suele servir en platos de madera para mantener la temperatura. En esta receta se utiliza ternera, falda o costilla y, a veces, jarrete.

En el Principado de Asturias la calidad de la ternera es siempre jugosa y sabrosa. Los que viajen a esta región no pueden dejar de probar su tradicional cachopo, un enorme filete empanado y relleno de jamón o de cecina y de algún queso típico de la región, como el cabrales.

Si se sigue por la costa cantábrica se encuentran auténticos manjares culinarios, entre ellos el solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Se trata de un plato elaborado a base de queso azul que se produce en la zona con leche de diferentes especies y razas.

Los hermosos y llanos valles en los que se crían las terneras de Navarra hace que su carne sea tierna y jugosa. Allí el plato que no hay que perder de vista (y sobre todo de gusto) es el estofado de ternera. Y, todavía en la costa cantábrica, si nos decidimos por unos días de descanso en el País Vasco, es obligado disfrutar de un plato muy popular llamado sukalki (hecho en la cocina o guiso) que no hubiera pasado de ser un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras si no fuera por las numerosas y diferentes versiones surgidas. “Cada cocinero maneja sus propias aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos”, señalan desde Provacuno.

"

De viaje por el interior

Los que veranean por el interior del país, tienen sin duda una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural. Pero también de su gastronomía. Esto es lo que, según la interprofesional del vacuno, no debe faltar en nuestras mesas si queremos disfrutar de este tipo de carne en nuestro viaje por estas comunidades.

La carcamusa es un guiso típico toledano. Este tipo de elaboraciones es muy habitual en los bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato único.

Muy cerca de allí podemos disfrutar con unos riñones de ternera a la madrileña, una de las grandes recetas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de moda.

En Extremadura lo que hay que pedir es rosbif de lomo de ternera al pimentón de la Vera. Este plato ofrece infinitas posibilidades, puede comerse tanto en frío para sándwiches o como fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de ternera.

El redondo de ternera es uno de los platos estrella de Aragón elaborado con carne de vacuno. Heraldo

En Aragón, señala Provacuno, se aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el redondo de ternera, un plato que permite disfrutar de una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta comunidad, una de las referentes en cuanto a producción y exportación.

Los que han decidido pasar sus días por La Rioja están de suerte si son amantes de la casquería, porque en esta tierra de vinos pueden disfrutar con la lengua de ternera en salsa, señala Provacuno, que detalla que este es un guiso típico con una textura muy jugosa.

Para terminar el viaje por el interior hacemos una parada en Castilla y León, tierra de vacuno tanto en producción como en calidad, por lo que esta carne juega un papel protagonista en la gastronomía regional. Uno de los platos más conocidos es el chuletón de Ávila, especialmente el que se hace en la Sierra de Gredos, cuyo secreto es contar con una materia prima de primer nivel.

De turismo por las islas y la costas mediterránea

Las Islas Baleares es uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles. “Y no, no sólo por que el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico”, aseguran desde la interprofesional, que señala que en Baleares nos encontramos con el pastel de carne mallorquín, uno de los platos típicos de su cocina y muy fácil de preparar. Se sirve frío y es perfecto para cualquier menú y hacer frente a las altas temperaturas veraniegas.

Los que prefiere las islas Canarias para disfrutar de su descanso veraniego deben incluir en el menú la ropa vieja al estilo canario. Este es un plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de manera que con la carne de ternera que se usa para hacer un caldo o un puchero se pueden hacer un montón de ricos platos.

Si las islas son destinos preferidos, Andalucía es una de las comunidades autónomas estrella cada verano y haca esta comunidad se dirigen miles de españoles y turistas internacionales. Su gastronomía es rica y variada, pero Provocuno recomienda no dejar de probar una receta muy tradicional como el rabo de toro a la cordobesa. “De la carne de toro se pueden destacar cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así como una escasa materia grasa”, señala la interprofesional.

No hay que olvidar los manjares que ofrece la cocina de la costa mediterranea, más en lo que carne de vacuno de refiere. En Cataluña nos ofrecerán fricandó de ternera, un estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, y en el que se pueden emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un buen sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.

No todo es paella en la Comunidad Valenciana, pero dado que el producto estrella de la cocina de esta región es el arroz, su gastronomía cuenta con una gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el arroz con pata de ternera, un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Y un poco más al sur, en Murcia, un plato muy popular y conocido es la ternera en salsa al estilo murciano, un plato tradicional presente en todos los bares bares y sitios de tapas y servido en cazuelitas de barro.