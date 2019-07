Borrell pide la unidad de la UE para la "tasa Google" frente a EE. UU.

El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, defendió este miércoles la necesidad de la unidad de la UE para hacer frente a Estados Unidos en cuestiones como el impuesto a las grandes empresas tecnológicas, conocido como la "tasa Google".

"Es evidente que para hacer frente a este tipo de planteamientos cada país europeo solo es muy débil y no puede hacer gran cosa", por lo que la UE puede obtener mejores resultados, señaló Borrell, próximo Alto Representante de la UE para Política Exterior, en unas declaraciones.

Borrell recordó que "es la Unión, en su conjunto" quien tiene la capacidad de enfrentarse a los gigantes tecnológicos o a EE. UU., como ha hecho tanto a través de sanciones a las empresas que no cumplen las normas del mercado europeo o "combatiendo lo que no aceptamos de Estados Unidos", como la extraterritorialidad de la ley Helms-Burton sobre Cuba. "Es mucho mejor que los europeos estemos juntos y unidos o de lo contrario no podremos hacer frente a ese tipo de comportamientos", recalcó.

Borrell realizó estas declaraciones, tras participar en el acto por el XX aniversario de la Fundación Euramérica, un día después de que la ministra española de Economía en funciones, Nadia Calviño, avanzó que el Gobierno de este país podría implantar un impuesto de este tipo en caso de que no se acuerdo a nivel global o de la Unión Europea.

Calviño recalcó que es necesario modernizar el sistema fiscal y adecuarlo a "la realidad del siglo XXI", dado que actualmente el valor añadido no procede de los bienes sino de los datos y, por ello, no descartó que el Gobierno español tome medidas en solitario.

En Francia, la Asamblea Nacional aprobó a comienzos de este mes un impuesto para gravar con un 3 % las actividades de los gigantes de internet que facturen gracias a los internautas franceses, en lo que en ese país se denomina "tasa GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple).

La gran mayoría de los gigantes tecnológicos son estadounidenses, por lo que la pasada semana el Gobierno de Washington anunció el inicio de una investigación contra Francia, según anunció la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU..

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, dijo que "Francia no cederá en la aplicación de esa tasa nacional. Ha sido votada y será aplicada a partir de 2019". "Creo que la mejor solución y la más sabia es encontrar una solución internacional. El G7 es el lugar adecuado para decidir esa tasa y luego intentaremos encontrar un acuerdo en la OCDE", añadió Le Maire en unas declaraciones radiofónicas.

El Gobierno español que actualmente preside en funciones el socialista Pedro Sánchez incluyó en su Programa de Estabilidad 2019-2022 un impuesto de este tipo, con el que esperaba recaudar 1.200 millones de euros durante ese período.