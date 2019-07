Los aragoneses deberían de ahorrar 55.962 euros antes de comprar un piso

Los aragoneses siguen queriendo ser propietarios de una vivienda. "La totalidad de los que se van de alquiler reconocen que en realidad preferirían comprar, pero no lo hacen porque sus circunstancias económicas no se lo permiten", frente al 58% de los encuestados a nivel nacional, según el V Estudio Casaktua ‘La demanda de vivienda en España. 2019, ¿el año de la estabilización del sector?’ El informe del portal ‘online’, que comercializa viviendas procedentes de la banca, recoge que "casi el 46% opina que vivir en alquiler es tirar el dinero (once puntos más que la media) y que una vivienda en propiedad es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos (61%)".

Además del factor cultural, que hace de España un país de propietarios y pese al el elevado endeudamiento de las familias que supuso la burbuja inmobiliaria y su posterior pinchazo, una de las razones de que no haya cambiado la mentalidad compradora puede estar en que el coste del alquiler (483 euros de media) ya supera al de una hipoteca (417 euros al mes). En España arrendar es un 6% más caro, con una subida del 14% en el último año situándose en 535 euros al mes una renta y 505 euros mensuales una cuota hipotecaria.

Ahorro para comprar

Sin embargo, pese a la caída de los precios de la vivienda tras la crisis inmobiliaria, un 40% de los aragoneses que busca piso no encuentra un inmueble que pueda pagar. Además, tras el final de la época precrisis en la que se podía pedir financiación a la banca por el 100% del precio del piso, ahora es necesario ahorrar una cantidad inicial para obtener un préstamo. Los expertos recomiendan contar con el 30% del valor del piso antes de comprarlo, el 20% de la financiación que de el banco más el 10% de los gastos. Con este cálculo, el ahorro medio para la compra de vivienda se sitúa en 55.962 euros para un presupuesto de 132.692 euros, según el estudio de Casaktua. En España, este último se eleva a 168.422 euros. El informe reconoce que esto es solo la teoría, porque en la práctica el 67% de los encuestados a nivel nacional no cumple con este consejo, entre los que hay quien no tiene ningún ahorro (11%). Los que tienen menos de 10.000 euros son un 12%, entre 10.000 y 20.000, un 13% y entre 20.000 y 30.000 otro 10%. Por ello, el 47% de los futuros propietarios ahorra menos de 30.000 euros antes de hipotecarse.

NOTICIAS RELACIONADAS El Banco de España advierte del encarecimiento de las hipotecas tras los cambios en la Ley Hipotecaria

La hipoteca sigue siendo la vía más usada para comprar vivienda (63%), aunque en los últimos años han aumentado las compras en efectivo como señalan algunos estudios. Se opta por el interés fijo en el 62% de los casos, dos puntos más que la media nacional. Para pagarla, un 40% tenía ahorros, el 26% ha vendido otra vivienda, el 17% disponía de otro inmueble y el 9% (en su mayoría menores de 34 años) ha recibido ayuda de la familia.

El precio es el factor determinante para el 77% de los aragoneses a la hora de comprar, cinco puntos por encima de la media. El 46% depende de su contrato laboral, mientras en España preocupa más la cuota hipotecaria.

El informe también alerta de que el conocimiento sobre las hipotecas es menor que años anteriores y se queda en un aprobado de 5,7 sobre 10 frente al 6,5 del año pasado.