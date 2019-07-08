阿拉贡（Aragón）生产超过50％的西班牙脱水苜蓿

它是一种可能抵抗恶劣天气条件的作物，其全球需求仍持续不断增长。这就是西班牙苜蓿产业，在今年3月结束的2017/2018活动中，其产量为1,453,076吨，其中829,348吨在阿拉贡地区生产，占该作物全国产量的50％以上。

尽管数据显示产量不小，“与其他年份相比，由于埃布罗河流泛滥以及种植面积减少，整体产量下降了约15％”，全国脱水苜蓿制造商协会（AEFA）主任路易斯·马辛（LuisMachín）说道。马辛表示，目前的数据“迫使我们将销售目标定位国际市场”。

自从协会鼓励农民大量种植苜蓿以来，坚信“它是对时代具有影响力的，可以抵抗恶劣天气的作物，并且越来越被国际市场所需要”，这表明这个行业具有广阔和长远的未来。此外，这个行业正与人口减少的现实问题做斗争，这个问题对阿拉贡（Aragón）的影响最为显著，有194个城镇的居民不达百名。在西班牙，“据估计，该行业雇佣的4,000名员工，都位于农村地区，”马辛详细说道。和阿拉贡（Aragón）一起，加泰罗尼亚（Cataluña），卡斯蒂利亚（Castilla）莱昂（León）的莱里达（Lérida）地区，大量旱地种植能力显著，是西班牙苜蓿的主要生产地。

环境优势

选择坚定种植苜蓿的另一个原因，是其种植的环境效益。 一方面，约140只鸟在此觅食，安家落户，甚至繁殖后代，有助于改善生物多样性。另一方面，它五年内不需要耕作，这减少了土地侵蚀，同时不需要氮肥，可以防止水污染。值得一提的是，种植苜蓿无需使用除草剂，农药的使用率也很低。