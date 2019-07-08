脱水，西班牙苜蓿与众不同之处

去年，西班牙苜蓿产业总产量约为1,270,000吨。关于这种饲料的植物种植文化，以及多年的相关种植经验，是将该产品推向国际贸易市场的两大原因。此外，西班牙其苜蓿具有独一无二的竞争优势：脱水。这种系统操作，让苜蓿在田间被预先干燥，以消减部分湿度，并且达到节能的效果。这种操作方法被广泛使用，目前有70％以上的生产都使用它。

西班牙苜蓿具备的这种独特性，更一步加强了它跨越西班牙国界的潜力。因为，这一特点是与美国生产的标准苜蓿最大区分点，而该生产几乎占了整个市场。 “中国有一份出口协议，其中西班牙是唯一可以向其销售脱水苜蓿的国家。因此，我们必须百分百做到延续我们产品的优势。”全国脱水苜蓿制造商协会（AEFA）主任，路易斯·马辛（Luis Machín）指出，将在国际市场上推广西班牙苜蓿，并向与该产业相关的所有代理商提供信息。该生产体系提供了高质量保证，它的功效在饲养牲畜的过程中显而易见，可以提高其日常生产力和生产质量。ACEA坚持认为标准苜蓿和脱水苜蓿“是相辅相成的”。“这只是市场培育出的一种劳作，”他补充道。

重要国家

在当前国际背景下，阿拉伯联合酋长国作为西班牙苜蓿的主要进口国，由于它位处“地中海弧线上，水资源稀缺，无法生产这种作物。虽然苜蓿是可以在干旱的土地上生产的– 但是在西班牙卡斯蒂利亚（Castilla）和莱昂（León），主要是利用灌溉技术来种植的，”马辛解释说。约旦和中国也有一定的进口量，后者虽然自身也有生产“但不足以满足牲畜。另外，中国正在推广乳制品消费政策，因此这个国家更需要增加产量，“AEFA主任说。去年，亚洲国家进口了66,000吨，而在今年的活动的前几个月，“他们已经进口了40.000多吨，因此预计今年数据将比上一年增加，”主任补充道。

美国和中国之间的贸易战争，使得中国向西班牙苜蓿打开了大门。“我们有机会重新进入中国市场了，” 马辛说。 目前面临挑战，是维护良好的客户关系，并积极开展宣传活动，以便重新恢复声望，努力恢复2014年的出口数据，即向中国出售17万吨的记录。