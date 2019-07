"Estas muertes han sido completamente evitables". Así de tajante se ha mostrado Luis Clarimón, responsable de Salud Laboral en CC. OO. Aragón. "Una vez más vemos que ha fallado la prevención en la subcontrata" que tenía la Cooperativa Agrícola de Paniza, y los trabajadores fallecidos este martes en Bodegas Paniza han bajado a limpiar el trujal sin los equipos de prevención preceptivos. "Tenían que haber aplicado el protocolo de espacios confinados y haber llegado respiración autónoma", asegura, además de haber medido antes los gases contaminantes. Así, ha subrayado, se habrían evitado estos dos nuevos accidentes laborales mortales, que hacen que sean ya 12 los que suma Aragón en lo que va de año. "Hay que parar esto", advierte, y que Fiscalía actúe y se depuren las responsabilidades que haya que depurar, recalca.

"Siempre estamos hablando de lo mismo. Una cadena de subcontratación para trabajos penosos que hace que finalmente se desatiendan las medidas de prevención y el resultado sea dramático: la muerte de dos trabajadores, en este caso", ha señalado, insistiendo en que se trata de un "fallo en la prevención perfectamente evitable".

CC. OO. espera la investigación del siniestro por parte de la Guardia Civil, Inspección de Trabajo e ISSLA y reclama que se esclarezcan los hechos y exijan responsabilidades a las empresas vinculadas en este fatal accidente. El sindicato afirma que "nadie debería morir en el trabajo y para ello es necesario que las empresas tomen medidas". Asimismo solicita a la Adminsitración que "incremente el número de efectivos de la Inspección y a la Fiscalía que actúe de oficio".

José de las Morenas, responsable de Acción Sindical en UGT Aragón, ha criticado también que "son 12 los muertos ya por accidente laboral en nuestra comunidad y esperemos que no sean 13". "Han fallado las mediciones de dióxido de carbono y ha faltado coordinación en la prevención con un resultado funesto". En su opinión, urge poner medidas por parte de todos, empresa, Administración y agentes sociales para frenar esta negra estadística.

La consejera de Economía, Marta Gastón, ha pedido que "todos estemos alerta". "Tenemos que ponernos las pilas. No podemos relajar la atención sobre las medidas de prevención y cualquier que vea que no se están atendiendo, debe comunicarlo", ha dicho, en su comparecencia ante los medios de comunicación para valorar los datos del paro. "Lamento profundamente el accidente", ha manifestando dando su pésame a los familiares y compañeros de los fallecidos. "Son demasiados accidentes laborales en lo que llevamos de año", ha señalado. "Por rutinas unas veces, porque desarrollamos actividades a las que estamos acostumbrados, otras, pero no podemos descuidar la prevención, y los primeros que deben atender eso son los mismos trabajadores". La consejera ha apelado al sentido común porque nos jugamos mucho, ha indicado: "en ocasiones, somos nosotros mismos los responsables". Hace falta más conciencia colectiva en prevención", ha subrayado.