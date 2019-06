Claves para el hogar inteligente y conectado: los amigos de Alexa de SPC

SPC Horus, para controlar la tele con la voz o el móvil

Es posible que Alexa no se lleve bien con tu televisor. Aunque te lo compraras pensando que era una 'smart tv', no todas las marcas son compatibles y los asistentes de voz son un sistema bastante reciente. Pero no sufras, existe un pequeño aparato capaz de traducir las órdenes a Alexa en el lenguaje de tu tele.



El SPC Horus es un pequeño 'gadget' del tamaño de una cajetilla de tabaco que tiene conexión a internet y un sensor infrarrojo que recorre toda su superficie, lo que lo convierte en un mando a distancia conectado a internet y podrá reproducir cualquier orden que pudieras dar con el mando tradicional de tu televisor.



Basta con conectar Horus a Alexa, indicarle el modelo de nuestro televisor y renombrarlo como 'tele'. A partir de de ese momento podremos cambiar de canal con la 'app' SPC IOT desde el teléfono o simplemente diciendo cosas como: "Alexa enciende la tele", "Alexa pon el canal 6 en la tele" o "Alexa sube el volumen de la tele" (el sonido subirá o bajará punto a punto, así que: paciencia).



​Si el modelo de nuestra tv no aparece en el listado, podremos clonar las órdenes del mando a distancia con la aplicación simplemente apuntando hacia el SPC Horus.



Este 'gadget' es universal y funciona con cualquier dispositivo activado por infrarrojos como, por ejemplo, los aires acondicionados.