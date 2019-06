Nunca antes se había tomado una decisión igual. Los agricultores madrileños, como los catalanes, no podrán cosechar el cereal durante el fin de semana, en plena ola de calor, porque sus respectivas consejerías han decidido prohibir estas labores agrícolas por el elevado riesgo de incendios. En Castilla-La Mancha el Gobierno regional ha optado por recomendar la suspensión de la siega, para evitar que cualquier chispa que pudiera provocar la cosechadora termine convertida en devastador fuego.

No sucederá lo mismo en Aragón, donde los cerealistas podrán continuar con las necesaria recolección del cereal. La consejería que lidera Joaquín Olona no está dispuesta a prohibir la agricultura durante porque considera que no es la solución y además “el cereal hay que recogerlo cuando hay que recogerlo”, asegura el consejero aragonés que insiste en que “no se pueden poner puertas al campo” y mucho menos tomar una decisión que puede redundar en la economía de las explotaciones agrarias.

Olona insiste en que “por supuesto que estos trabajos suponen un riesgo, pero de ahí a prohibir, no”. Pero asegura que no es el único riesgo, por lo que no puede estar prohibiendo que se realicen las labores cotidianas aunque haya una ola de calor y temperaturas de 44 grados. Eso sí, insiste en la importancia de la prevención, y por eso la consejería ha trasladado al sector la necesidad de “extremar las precauciones” durante estos calurosos días. Olona señala, sin embargo, que los agricultores son profesionales y saben perfectamente cómo tienen que gestionar ese riesgo y, además, son los más interesados en evitar todo tipo de accidentes.

Destacado La ola de calor obliga a cambiar los horarios de las labores del campo

También desde Asaja han hecho un llamamiento al sector para que en este fin de semana de temperaturas extremas, se tomen “las máximas medidas de precaución físicas y humanas en todas las labores agrícolas y ganaderas”. La organización agraria recuerda además a los agricultores y ganaderos que “como ciudadanos del medio rural”, tiene que estar preparados para colaborar y ayudar “en cualquier accidente que pueda ocurrir” y agradece las medidas tomadas por la Administración autonómica “para la difusión de la importancia de la prevención como la mejor forma de cuidar lo nuestro”.

Recomendaciones de UAGA

Desde UAGA, que apela a la profesionalidad y la responsabilidad de los agricultores, también se han lanzado recomendaciones ante el alto riego de incendios. Así, han pedido a los afiliados que estos días, durante la cosecha del cereal, tengan en cuenta la localidad de la parcela en la que se está trabajando y que, en el caso de las zonas de secano próximas a masa forestal, se opte por parar la cosechadora, "máxime en las horas centrales del día", detalla la organización agraria.

UAGA recuerda además que hay que cosechar primero una banda perimetral y trabajar en sentido de avance contra el viento. Piden además a los agricultores que se aseguren de que llevan mochila extintora, pala batefuegos o depósito de agua. Según la organización agraria, en las condiciones climáticas actuales lo recomendable es comenzar a trabajar a las 6.00 y parar entre las 13. y las 20.00, pero recuerda que en Aragón no existe prohibición alguna para realizar las labores agrarias necesarias, ni siquiera en las horas centrales del día.

Entre sus recomendaciones, la organización agraria insiste en lo aconsejable de reducir la velocidad de las máquinas en las parcelas cercanas a la masa forestal, en pendiente y en terreno pedregoso, así como la conveniencia de que haya alguien que apoye y vigile los trabajos, manteniendo un tractor con grada o cultivador en las proximidades.