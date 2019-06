Una plataforma en la que las empresas pueden convertir a sus trabajadores en embajadores de marca, acercándoles y haciéndoles participes de contenidos de la firma que luego estos pueden compartir en sus redes sociales. Una aplicación para usar en la tablet con la que los afectados por lesiones en la mano o la muñeca puede realizar sus ejercicios de rehabilitación con supervisión médica desde su propia casa. O el primer club de cata para aquellos que tienen sus primeros contactos con el vino. Son algunas de las ofertas de las 20 ‘start up’ que han participado hoy miércoles en la primera edición de ‘Investors in love’, un encuentro celebrado en la capital aragonesa y organizado por Telefónica Open Future y T-ZIR en Zaragoza, para buscar el flechazo entre los inversores y las empresas que buscan financiación.

De todas ellas, las protagonistas han sido las nueve empresas finalistas -Adwalk, Ancora, BeAmbassador (solución de marketing lanzada desde T-ZIR en Zaragoza), Ecapture 3D, Finoa, Invertidos, Emxys, Rehand y TrustElevate- que con visuales y breves ‘pitches’ (presentaciones de apenas cinco minutos) han intentado ‘seducir’ a los potenciales inversores.

El resto de empresas participantes, entre ellas las aragonesas Deusens y Meraki, ambas de Zaragoza y ganadoras de las dos ediciones de la Aceleradora de Aragón Open Future, así como miZesta y Zerca!, spin-offs de T-ZIR y cuya propuesta de valor se vincula a la digitalización del comercio urbano también han tenido su momento para conquistar inversores. Y lo han hecho dando a conocer su proyecto en un mercadillo digital.

“Uno de los mayores atractivos de este evento es que beneficia a todos”, ha señalado Almudena Moreno, responsable Global de Telefónica Open Future, que ha detallado que ‘Investors in love’ se celebra en Zaragoza, pero acoge a casi 200 personas en las que el 85% son del resto de España y Europa. Como ejemplo de esta diversidad ha destacado “con gran orgullo” la presencia de la 'start up' TrustElevete de “origen británico y liderada por una mujer”.

Moreno ha explicado que las empresas participantes “ofrecen escala, negocio, capacidad de hacer la actividad diaria de una forma distinta”, porque, ha añadido, una de las características diferenciadoras de estos proyectos es cómo ven las posibilidades que ofrece la tecnología y plantean y cuestionan el status quo de todos los negocios. Por eso, “el inversor ve una fuente de crecimiento y un retorno de su inversión porque apuesta por una 'start up' que está en la fase de crecimiento”, ha matizado.

"Amor en el campo de batalla"

Esta primera edición del ‘Investors in love’ ha tenido como escenario el Hub La Estación, sede del centro de investigación aplicada en retail (T-ZIR), un encuentro que, según ha señalado su director Carlos López, “nos acercan a una nueva realidad en la que emprendedores e inversores buscan conectarse”. Y ha calificado la jornada como un “evento internacional en el que se han escuchado algunas de las más avanzadas propuestas de valor con base tecnológica del ecosistema de 'start up' Open Future, del que T-ZIR forma parte, y cuyo principal objetivo es democratizar el uso de la tecnología desde lo local a lo global”.

La importancia de este tipo de encuentros tanto para los inversores como, por supuesto, para las empresas que buscan capital, conocimiento, o colaboración la conoce bien Alex Dantart, fundador de Araban, Aragón Business Angel Network, que ha señalado que aunque en la Comunidad existen inversores todavía no se ha dado el paso para apostar en start up tecnológicas, por lo que “desde asociaciones como la nuestra intentamos pone en contacto ambos mundos para que se enamoren en lo que no deja de ser un campo de batalla”.