El seguimiento de la huelga contra el bloqueo en la negociación del nuevo convenio en Adient Alagón está siendo masivo, según han informado fuentes del comité de empresa que preside OSTA. La mayoría de los trabajadores del turno de noche no han acudido a sus puestos y tampoco los de la mañana, lo que, según indicaron fuentes conocedoras de la compañía, "está poniendo en riesgo el servicio a algunos fabricantes de coches".

La exigencia de mucha mayor flexibilidad por parte de la compañía queriendo incorporar un cuarto turno lo que supondría 37 sábados al año frente a los 18 sábados que tienen en la actualidad, junto con el mantenimiento de una doble escala salarial y la eliminación de algunos pluses y la imposibilidad de salir de esos planteamientos es lo que ha motivado la convocatoria de esta huelga para los días 25, 26 y 27, ratificada por el 89% de la plantilla.

Ha sido la respuesta masiva a la convocatoria de huelga lo que ha forzado a la dirección a llamar a negociar a la representación de los trabajadores y ahora mismo están reunidos con ellos. Al parecer, según fuentes cercanas a Adient Alagón, lo que la empresa les está planteando ahora mismo es un incremento salarial del 2,3%, del 2%, del 1,8% y del 1,8% para los cuatro años de vigencia del convenio, así como una subida en el plus de flexibilidad del 30%, y también del 20% en el plus del transporte y otro 20% en el plus de distancia. Se comprometería también la dirección a quitar la doble escala salarial y a retirar también la propuesta del cuarto turno. Además, habrían incorporado al nuevo convenio beneficios sociales como las 16 horas de permiso para poder acompañar a los hijos al pediatra, entre otros.

Ambas partes continúan en estos momentos negociando y en virtud de si son capaces de acercar posturas o no, la plantilla seguirá adelante con la huelga. Adient Alagón, la antigua Johnson Controls, emplea a un millar de trabajadores.