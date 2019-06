KDK suministrará la consola central para el nuevo Corsa de PSA

Validando las piezas para el nuevo Corsa. Así están los trescientos trabajadores de la industria auxiliar KDK en Borja –asentada en la localidad desde hace 27 años, aunque en manos de capital coreano desde 2013– para tener lista ya en octubre la consola central que llevará la sexta generación de este modelo. Previsiblemente, después del Pilar tendrá lugar el lanzamiento del Corsa, el primero de arquitectura PSA, con el que KDK paliará la bajada de volumen registrada en el Volkswagen Polo por el arranque del SUV T- Roc.

"Trabajamos también para el C3 Aircross y el Crossland X, los otros dos modelos que el grupo francés fabrica en la planta zaragozana", indicaron fuentes de la compañía que solo cuenta con esta planta proveedora de automoción en España aunque tiene otra en la República Checa y dos más en Alemania.

Con unas inversiones de 11 millones en la planta de Borja para levantar un nuevo almacén que se puso en marcha en enero de 2017 y una nueva nave automatizada de pintura ultravioleta –ya en funcionamiento y que recibió el apoyo del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)–, KDK ha ganado en diversificación y provee de piezas principalmente a la planta zaragozana de PSA, a la navarra de Volkswagen y otras marcas de este grupo, como Audi o Seat, así como al fabricante francés Renault.

"Desde Borja se envían piezas a Francia, Rusia, Alemania, Sudáfrica, Brasil, etc., aunque el 60% se queda en el mercado nacional", señalaron fuentes de la planta de Borja, que elevó su facturación a 45 millones de euros en 2018 y que espera seguir creciendo en volumen con los nuevos modelos que tiene asignados.

El Corsa eléctrico, que se lanzará en 2020, no supone ningún trabajo añadido para este proveedor coreano, ya que la piezas que fabrican no varían, son las mismas independientemente de si el modelo es de combustión tradicional o enchufable. Al fabricar principalmente la consola, el panel de instrumentos y todo tipo de componentes decorativos del interior del coche, los pedidos no cambian. "Es un mercado muy exigente. Eso tampoco varía", admitieron las mismas fuentes. KDK trabaja para los tres modelos que fabrica PSA al considerar que nunca han trabajado para el Mokka, que dejará de hacerse en la planta zaragozana de PSA a partir del 29 de junio.

El polígono industrial de Borja, junto con el Pedrola, es uno de los polos que concentra buena parte de la actividad de la industria auxiliar de automoción ya que junto con la coreana KDK, está instalada la multinacional norteamericana Flex-N-Gate, que hace bisagras para las puertas de los vehículos y que podría ampliar sus instalaciones, y Cooper Standard, que fabrica tuberías de aire acondicionado, entre otras.