Esto es lo que pasa si usted no paga sus impuestos

“Querido Andrés, sabemos que ha decidido no pagar impuestos y por eso se le impondrá una multa, pero quiero que antes lea esta carta para sepa lo que sucede cuando no se pagan impuestos”. Así comienza la redacción con la que Juan Más de la Natividad, un alumno de 1º de Bachiller del IES Pedro de Luna de Zaragoza ha conseguido uno de los premios con los que Hacienda reconoce los trabajos realizados por los estudiantes de la capital aragonesa para concienciar a la sociedad, y especialmente a aquellos que no cumplen con el fisco, de la necesidad de pagar impuestos.

Juan ha detallado en su escrito en su escrito las dificultades que suponen para la ciudadanos tener que costear una sanidad, una educación, una asistencia geriátrica... sin recursos públicos y lo hace advirtiendo reiteradamente: “Esto pasa porque usted no paga sus impuestos”. Y aún más le pide al “querido Andrés” que rectifique su actitud porque cualquier día puede estar en esa situación. “Hágalo por ellos, hágalo por usted y pague”, ha concluido.

Juan ha leído su carta en un acto en el sede aragonesa de la Agencia Tributaria en la que también han sido galardonados la pequeña Inés Domingo, alumno de 5º de Primaria del colegio Cardenal Xavierre, Carmen de la Torre, de 3ª de la ESO del Colegio Romareda; Meritxel Barberán, de 1º de Bachiller del Pedro de Luna y Ana Muñoz, del Colegio Romareda, que ha participado con un creación de un cartel en el que expresaba con dibujos lo bueno y lo malo que tiene cumplir con Hacienda, una categoría que se estrenaba este año.

“Erase una vez un país que no tenía colegios, hospitales o carreteras”. Inés ha preferido concienzar al defraudador escribiendo un cuento -con un niño con protagonista- en el que desde el pequeño hasta el Gobierno, pasando por el resto de los ciudadanos son conscientes de la importancia de los recursos públicos para gozar de un Estado del bienestar. Y Carmen ha tomado como ejemplo una economía doméstica para dejar claro que todos se benefician si aportar dinero, eso si cada cual aportando en función de sus ingresos y sus disponibilidades, mientras que Meritxel con un escrito muy sesudo detalla por qué hay que pagar e incluso detalla uno de los impuestos estrella en España, la declaración de la Renta, que se encuentra actualmente en plena campaña.

"Un ambicioso programa"

Todas estas cartas reflejan lo aprendido durante el curso en la sede de Hacienda, una visita “en la que se divierten mucho”, ha señalado Concha Roldán, coordinadora del programa , un “ambicioso programa”, como lo ha definido que comenzó a andar hace 16 años con la firme convicción de que la prevención del fraude fiscal ha de comenzar en los colegios, donde hay que inculcar a los niños de la importancia de pagar impuestos. Roldán, que señaló que Zaragoza fue la ciudad en la que se implantó por primera vez y como experiencia piloto esta iniciativa, recordó que los ganadores participarán ahora en el concurso nacional que se celebra en Madrid.

En esta XIII edición del concurso de redacción y I edición del concurso de carteles y vídeos ha participado la delegada especial de la Agencia Tributaria en Aragón, Paloma Villaró, que agradecido la participación de los colegios en la iniciativa y ha hecho hincapié a los asistentes, y especialmente a los menores, que “a día de hoy muchos ciudadanos no cumplen con sus obligaciones tributarias”. Y lo que es peor: “Incluso se jactan”, ha señalado.