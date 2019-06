El nuevo convenio en Pikolin continúa atascado tras once reuniones

El comité de empresa de Pikolin ha vuelto a manifestar este lunes su "más profundo rechazo a las propuestas de la dirección en negociación del convenio". En un comunicado, ha lamentado que, tras once reuniones, "la compañía mantiene una postura intrasigente" con las propuestas aprobadas por los empleados. "Lo que quieren es que paguemos la nueva fábrica con nuestros salarios", denuncia el delegado de CC. OO. en la compañía zaragozana, Luis Uche.

Este mismo lunes volverá a reunirse el comité con la empresa, pero Uche no se muestra optimista: "No hemos avanzado prácticamente nada estos meses. Lo que queremos es que se actualicen los contratos a la realidad actual. Y eso abarca desde una subida salarial hasta una reducción de jornada o un incremento en las pagas extras". El comité critica que el nuevo convenio que propone la empresa supone un "grave retroceso tanto en cuestiones sociales como en económicas".

"No nos merecemos un trato así"

Uche explica que la dirección insiste en que se apruebe la jornada laboral distributiva, una medida que permite a la empresa repartir un 10% de las horas de trabajo en función de sus necesidades, "sin tener en cuenta los intereses de cada empleado". Respecto a la reclamada subida salarial, Pikolin ofrece un alza de medio punto, cifra más que insuficiente a ojos del comité, que comenta que llevan diez años con disminuciones en su poder adquisitivo.

"Pikolin no tiene ningún tipo de consideración, no nos merecemos un trato así. No estamos dispuestos a pagar ni la fábrica nueva ni su falta de organización", continúa el delegado sindical, que advierte de que el inmovilismo de la empresa podría conducir a movilizaciones en próximas semanas si no cambia la situación.