Muñóz Codina: "Sobrevivir en esta transición acelerada te exige a la fuerza fabricar coches eléctricos"

La electrificación no es un deseo altruista de los fabricantes de coches en España. "Hay una razón ética, pero sobre todo lo que impera es una necesidad de sobrevivir". Así lo puso de manifiesto este martes Juan Antonio Muñoz Codina, director del Clúster Ibérico del Grupo PSA, en la sesión de clausura del Alumni Learning programa ALP en Aragón organizada por alumnos y amigos del IESE en Ibercaja.

"Se nos ha puesto en esta encrucijada de una transición acelerada hacia la movilidad sostenible y no tenemos otro remedio que adaptarnos", reconoció el directivo. Preguntado sobre por qué han optado por el coche eléctrico –que fabricarán las tres plantas españolas de PSA a partir de 2020–, y no el de hidrógeno o de otro tipo, Muñoz Codina respondió que "hoy por hoy es la tecnología que conocemos". No hay más alternativa, dijo, máxime "cuando con el mix de ventas que tenemos hoy en España, nadie, ni PSA ni los demás, somos capaces de respetar las exigencias de la normativa europea sobre emisiones que entra en vigor en 2020".

Así que "forzosamente", añadió, "tienes que incorporar vehículos eléctricos". De no hacerlo, advirtió, "las penalizaciones multimillonarias por no cumplir dicha normativa pueden arruinar una compañía en tres meses". De ahí, dijo, que este asunto "consuma buena parte de nuestra energía en una fábrica", en referencia a la de Opel PSA en Figueruelas, que produce 2.200 vehículos diarios y es la segunda en producción del grupo en toda Europa ya que la primera es la de Sochaux en Francia y la tercera es la de PSA Vigo. El desafío en emisiones es de tal calibre, recalcó Muñoz Codina, que obedeciendo al título de su ponencia ‘Audacia, agilidad y determinación para ganar’, han de contagiar de este "espíritu darwiniano, de arriesgar para sobrevivir, a todos nuestros colaboradores, organizaciones sindicales" y todos los niveles. De ello depende, dijo, seguir siendo el segundo fabricante de coches en Europa, tener el 32,5% de la producción en España dentro de un grupo PSA, con unos ingresos de 74.027 millones.