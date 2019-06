El comité de Losan pide abrir una mesa de negociación sobre el futuro de la empresa

El comité de empresa de Losan, empresa textil de Caspe perteneciente al grupo portugués Sonae, ha considerado este miércoles "decepcionante" el anuncio hecho por la dirección el día anterior en el que mantenía su decisión de trasladar la logística a Portugal y rechazaba la alternativa propuesta por el Gobierno de Aragón de construir un puerto seco en la zona. "Al considerar que la oferta trasladada por la DGA, no se ajustaba a las necesidades actuales de Losan-Caspe, se cierra la vía de poder revertir la situación planteada inicialmente", ha apuntado la representación de los trabajadores en un comunicado sobre el anuncio del traslado. En el centro trabajan unas 130 personas y aún no se conoce el alcance del ajuste en el empleo.

Desde el comité afirman que "no hemos podido acceder al informe de la DGA presentado al Comité Ejecutivo de SONAE Sport & Fashion, por lo que desconocemos los detalles. Al parecer claramente insuficientes". La empresa hacía referencia a este informe en el que se plateaba la construcción de un puerto seco. "Desde el Gobierno de Aragón tampoco hemos recibido ninguna noticia y no sabemos si se están planteando intentar tomar algún tipo de medida adicional, que pueda complementar lo ya presentado", han añadido desde el comité con mayoría del sindicato MIT. "Es lamentable que para una Comarca como Caspe, devastada por el poco tejido industrial del que dispone, las Instituciones no hayan ofrecido medidas de peso para que se replantease la situación", han añadido.

Tras el comunicado del martes, el comité asegura tener "la sensación de que está agotada esta posibilidad", por lo que ha presentado "un escrito oficial a la dirección de Losan para abrir una mesa de negociación, donde se elabore un documento que recoja cómo quieren abordar esta situación en tiempo y forma".

Este viernes, 14 de junio, han convocado a una asamblea a toda la plantilla "para determinar las líneas a seguir".

