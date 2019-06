Recorte de carteros en La Romareda, Las Delicias y el Centro

Los trabajadores de Correos Zaragoza están convocados este lunes y martes a una huelga general para exigir el cese de los recortes de plantilla en Correos. Desde los sindicatos convocantes CC. OO., UGT, CSIF, Sindicato Libre y CGT se ha asegurado que el seguimiento ha sido de un 90% con el 100% de la plantilla fija del turno de mañana durante la protesta que se ha celebrado en la sede de la compañía en el paseo de la Independencia de Zaragoza. Han denunciado que desde el próximo martes, 18 de junio, se reducirá el número de carteros en 7 distritos de la capital, lo que supondrá la reducción de cinco puestos de eventuales y podrá causar retrasos en los envíos durante el verano. La concentración ha estado encabezada por una pancarta 'Por un Correo público y de calidad'.

Entre los barrios que se verán afectados, han citado a Las Delicias, La Romareda y el centro. En ellos se amortizarán plazas de trabajadores temporales. "La eventualidad en la plantilla es del 40%", ha denunciado Susana Lamarca, secretaria provincial de CC. OO. Correos Zaragoza. Ha lamentado que nada más pasar las elecciones generales y las locales, con la sobrecarga de trabajo que supusieron, se les comunicara el ajuste que la plantilla "no se esperaba". Una medida que ha considerado un "giro" y una "incongruencia" desde la dirección que hace seis meses, cuando firmaron un acuerdo laboral 2018-2020, "defendían el servicio público y la lucha contra la precariedad". Y ahora con "oscurantismo" y "muy malas formas" les han comunicado la medida que consideran que "no es justificable". Los sindicatos han advertido que el impacto en los centros afectados "va a incidir directamente sobre la ciudadanía" y va a suponer el recorte del servicio postal universal y el "aumento de los tiempos de entrega" en cartas, notificaciones y paquetes postales.

Valdespartera y Arcosur

Lamarca ha denunciado también que Valdespartera y Arcosur, barrios que "han duplicado su población desde 2014", solo tengan siete carteros y no se vaya a reforzar plantilla. Reconocen que ha habido quejas de los vecinos "por las reiteradas demoras en las entregas".

Los sindicatos han pedido más datos a la compañía porque "no nos cuadra el recorte" y amenazan con seguir con las movilizaciones si no se consigue parar el ajuste, que auguran continuará en otros distritos y temen que "nos han ocultado datos". Han criticado que a pesar del gran crecimiento de la paquetería y otros servicios se plantee reducir plantilla. "No nos garantizan ni poder cubrir el 100% de las vacaciones de la plantilla", ha reconocido. En Zaragoza, la compañía tiene 1.300 empleados. Recientemente anunció la construcción de un nuevo centro en Plaza, del que los sindicatos reconocieron que aún no les han dado detalles.

