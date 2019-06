Habitaciones de hotel más pequeñas para lucir en Instagram

Una cafetera que reconoce la voz de cada usuario para prepararle el café a su gusto cuando entra a la cocina o habitaciones de hotel más pequeñas para que quepan en una foto para Instagram figuran entre los cambios con los que los sectores tradicionales tratan de adaptarse a la digitalización y a los nuevos hábitos de compra de los clientes. Las estrategias dirigidas a la ‘hipersegmentación’ para acertar con los gustos del mayor número posible de usuarios han estado entre las claves de las X Jornadas de Estrategia organizadas en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, que reúnen este jueves y viernes a 25 ponentes y 11 casos.

En las primeras sesiones se ha hablado del sector de los electrodomésticos y el turismo. El primero en un momento de “sufrimiento absoluto”, ha reconocido Fernando Gil Bayona, CEO de BSH España, cuya sede está en Zaragoza, ante la competencia de los países asiáticos. “Lo único que puedes hacer para competir es producto muy cualificado o mucha producción”, ha reconocido el responsable de la compañía que fabrica electrodomésticos en La Cartuja y Montañana. Haciendo un repaso de los avances en el sector ha asegurado que “si queremos sobrevivir lo que tenemos que hacer es soñar, soñar para crear electrodomésticos que hoy no existen”. Y ello será posible con la generalización del uso de la inteligencia artificial en los hogares. Entre las últimas innovaciones ha destacado cómo hoy ya es posible ver lo que hay dentro de la nevera de casa desde el móvil mientras se está haciendo la compra en una tienda.

Comida "fotografiable"

“Las redes sociales nos han trastornado un poco”, ha confesado Alejandro Roca, Corporate CFO del grupo Sercotel Hotels. Ha explicado que hay cadenas que “están haciendo las habitaciones más pequeñas para que quepan en una foto” y luego se vea mejor si se cuelga en redes como Instagram. “Da igual que la comida esté buena o no sino que sea fotografiable” y ya no se reserva habitación si no se han leído antes comentarios en internet, ha puesto como ejemplos.

La entrada de nuevos agentes en el sector ha cambiado totalmente el sistema de reservas. Hoy en día, solo el 10% de las ventas de los hoteles son a través de su página web. El resto proceden de plataformas de reservas como Booking o Expedia. “No hay dos clientes en el hotel que hayan pagado lo mismo”, ha afirmado, ya que los precios varían según la forma de reservarlo. La automatización del sector hotelero llegará a extenderse en servicios como el ‘check in’ al llegar al hotel, la salida o el servicio de habitaciones, ha augurado. Tener tamaño, ser internacional y aumentar la comercialización están entre las claves para crecer. A ello, Roca ha unido centrarse en su negocio y liberarse de cargas como los inmuebles para ser más ágiles, optando por alquilar y firmar contratos de gestión, en lugar de comprar edificios.

Las jornadas, presididas por el profesor titular de la Universidad de Zaragoza, Alfonso López Viñegla, socio de Acertius, incluyen este jueves casos del sector tecnológico con IPG Soft, Golive, LIN3S e Iberinform y de Gobierno corporativo con Ágreda Automóvil y Deloitte. También se analizan los casos de Bitbrain y grupo Quirón.