Más de 200 jóvenes acuden a la Feria del Empleo de Cámara de Comercio

Con más de 230 jóvenes inscritos y la participación de 40 empresas, esta es la edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento, enmarcada en el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) que impulsan las Cámaras de Comercio, que mejor respuesta ha tenido en Zaragoza. Lo dice Ana Muñoz, jefa del servicio de Empleo de la institución cameral. "Es genial ver a tantos jóvenes entregando currículums en busca de su primera oportunidad. Ojalá este año tengamos que hacer otra feria en el segundo semestre. Así lo hicimos el año pasado". La organizadora del certamen reconoce que desde la primera que hicieron en 2017, se ha ido creciendo tanto en demandantes como en empresas que acuden a buscar los perfiles que necesitan. "Es un punto de encuentro que tiene un grado de inserción laboral de entre el 35 y el 40%", indica.

"Tenemos que acabar con ese estigma de los 'ninis' que ni estudian ni trabajan porque la mayoría de jóvenes que acuden a la feria, aún los que dejaron los estudios, son muy conscientes de que hay que formarse para poder trabajar y se les ve con muchas ganas de hacerlo", asegura Ana Muñoz, que constata que las empresas participantes no solo ofrecen contratos temporales. "Algunas sobre todo pequeñas y medianas empresas quieren algo más largo y si el candidato que seleccionan, les funciona, acaban quedándoselo", añade.

"Nos encontramos con jóvenes de perfil universitario y también de FP. Más que los conocimientos que tengan lo que valoramos es sobre todo que sean dinámicos, tengan ganas de aprender, sean curiosos", explica Marta Castillón, de Decathlon, una de las empresas participantes. "No solo buscamos jóvense para contratos temporales sino que queremos contar con ellos a largo plazo. Ofrecemos sobre todo puestos en logística y almacén y también personal para nuestras tiendas".

Adrián Lafuente, responsable de Recursos Humanos de Fersa Bearing, comenta que su empresa ya vino el año pasado: "En nuestro equipo tenemos incorporados a dos jóvenes que seleccionamos, uno en producción y otro para el área logística y ambos continúan". En su opinión, esta feria es bastante distinta a otras de la Universidad. "Aquí lo que buscamos son sobre todo perfiles de operario de almacén y podemos necesitar a corto plazo unos cinco o seis", indica.

Daniel Pinilla, técnico de RR. HH. explica que tienen una gran demanda de técnicos de prevención de riesgos, "pero estamos abiertos a otros perfiles, sobre todo de ingeniería, industria y química", puntualiza.

"Lo que busco es un trabajo de administrativo. Acabé ADE en la Universidad y me presenté a unas oposiciones de la DGA, pero no ha habido suerte", comenta Alberto Malo, uno de los estudiantes que se ha acercado a la Feria de empleo de la Cámara de Zaragoza. "Tuve una buena oferta de empleo el verano pasado en Banco Santander y ahora estoy buscando qué posibilidades hay en otras entidades y empresas", apunta. No descarta irse al extranjero a buscar trabajo, pero como "eso cuesta dinero"mientras que su prioridad ahora es encontrar un empleo. "Llevo relativamente poco tiempo buscando y espero que algún buen contacto nazca de esta feria".

Otra de las jóvenes inscritas en esta Feria de empleo, Alejandra Chinchayan, está convencida de que en este certamen puede surgirle alguna oportunidad. "He pasado un año en Canadá estudiando diseño y a la vuelta, estoy haciendo la transición hacia las nuevas tecnologías". De hecho, asegura, ha realizado un curso con Cámara y Telefónica en Salesianos y en dos meses ha aprendido mucho. "Esta mañana en el stand de Tecnara me han comentado que hay bastantes oportunidades, así que voy a hablar con las empresas para ver si encuentro algo". Asegura que lo que cuenta son las ganas que te vean. "De hecho, me han dicho algunas que no les importa formarte porque las tecnológicas sobre todo necesitan gente".

"He encontrado ofertas interesantes de lo que busco, que es algún puesto de desarrolladora web o programadora. Vine a la primera edición de esta feria y conseguí un trabajo. Espero tener suerte otra vez", explica Jennifer Herrera, de 27 años.

Firmas como BTV, Decathlon, Deloitte, Fersa Bearings, Algontec, Forestalia, Grupo Piquer, Mapfre, Media Markt, Océano Atlántico o Zaragoza Servicios, entre otras, llevan toda su oferta a esta feria, en la que reciben en sus stands a los jóvenes asistentes, de entre 16 y 29 años, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por su parte, los participantes pueden entregar su currículum y conocer las posibilidades de empleo, prácticas y formación en cada una de las empresas, así como mantener entrevistas con sus representantes. También hay un espacio de orientación para jóvenes que buscan una oportunidad laboral. Además de la actividad en los stands, el programa incluye la realización de tres talleres sobre empleabilidad y emprendimiento a cargo de los técnicos de la Cámara de comercio de Zaragoza.