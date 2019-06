Ventana de cooperación

Prepara Grandes Vinos y Viñedos, de la DO Cariñena, una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) con las aportaciones de todos sus grupos de interés. Aunque muchas de las acciones que incluirá ya las hacía desde hace años, pergeñar un plan más estructurado le permitirá medir todo tipo de variables y así poder saber en qué aspectos tendrá que esforzarse para ser mejor. Lo que no se mide no existe, se repite como un mantra en los manuales de gestión, y el escenario en el que nos movemos exige que en los temas de RSC se sea especialmente diligente.

Entre quienes trabajan en empresas y otras organizaciones en cuestiones que tienen que ver con lo que aparentemente no se traduce de modo directo en ganancias o pérdidas económicas, aquello que va desde el bienestar de los trabajadores hasta las emisiones de CO2, las alianzas con organizaciones no gubernamentales (ONG) o la comunicación de sus actividades hacia la sociedad, se sabe que todo está cambiando mucho. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) muy bien delimitados, claros y fácilmente distinguibles en todo el mundo, ha planteado un marco de acción que está teniendo una gran repercusión internacional, de modo particularmente claro en España.

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de la ONU se convino establecer objetivos y metas medibles, con plazos definidos, para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. Entonces se elaboró un plan con metas concretas (los denominados ‘objetivos del milenio’), pero el éxito fue escaso al tratarse de un conjunto de acciones con incidencia fundamental solo en el Tercer Mundo.

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU fue más allá y adoptó la Agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también nació con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La precisión del plan, con 17 ODS que incluso gráficamente están señalados con colores concretos y campos de acción específicos, así como su incidencia en todo el planeta, está reportando ya muchos más réditos que los de aquel desiderátum del año 2000.

La Agenda 2030 y sus ODS aparecen en todo foro sobre RSC que se precie y son citados como referencia en todos los planes presentados por organizaciones de todo tipo al tratar del ‘alma’ que mueve su forma de actuar. En Aragón esto se ve con claridad desde hace tiempo, y a ello colaboran muy activamente desde el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), la agencia de desarrollo regional que durante esta legislatura ha dirigido Ramón Tejedor.

El IAF, precisamente, ha sido el brazo ejecutor de un acuerdo firmado en el marco del diálogo social por las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para impulsar el sello RSA (Responsabilidad Social en Aragón), con el que ya han sido reconocidas más de 670 organizaciones en la comunidad autónoma. En ese plan RSA se incluye una ventana de cooperación que permite poner en contacto proyectos de entidades sin ánimo de lucro (las ONG) con empresas para establecer colaboraciones entre ellos. Una herramienta para la buena marcha del sello RSA, que es de esperar que siga funcionando en los próximos años esté quien esté en el Gobierno de Aragón.