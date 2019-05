«La subida del Salario Mínimo Interprofesional que marca la ley, Telepizza no la está cumpliendo». Lo denunciaba hoy CGT en la protesta que ha reunido a decenas de repartidores en la plaza de San Francisco con motivo de la huelga que han protagonizado para exigir que se respete la ley. «Aunque Telepizza diga que han incrementado el salario, se refieren a las subidas de 2017 y 2018 de un convenio que ya acabó», decían fuentes de este sindicato.

«La protesta ha sido un éxito más en un sector tremendamente joven, de entre 18 y 25 años, que nunca se había movilizado», constataron desde CGT, que no cifró el seguimiento de la huelga al no tener aún los datos de la noche, que es cuando más se trabaja, si bien han reconocido que "al mediodía y durante la tarde han faltado buena parte de los repartidores y solo han acudido los encargados de las tiendas", según fuentes de este mismo sindicato. "Hasta los mediadores del SAMA han reconocido que no se está cumpliendo la ley. Lo que queremos es que Telepizza la respete. No hay derecho a que un repartidor en esta empresa cobre casi 200 euros menos que en otras. Unos salarios ajustados a lo que marca la ley del SMI es lo que pedimos", añaden las mismas fuentes.

Desde Telepizza reiteran que "se cumple escrupulosamente para el ejercicio 2019 las cuantías del SMI establecidas en el Real Decreto 1462/2018 al que hace referencia el sindicato convocante, abonando a sus trabajadores unos salarios que en su conjunto y computo anual igualan o superan dichas cuantías". Eso sí, matiza que "está aplicando los criterios pactados con la representación de los trabajadores en la comisión negociadora del convenio colectivo, por lo que no ha lugar una modificación unilateral de dichos acuerdos sin pacto previo con los sindicatos a nivel nacional".