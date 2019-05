Claves para quitar las manchas de maquillaje de la ropa sin estropearla

Todos hemos cometido alguna vez el error de maquillarnos antes de vestirnos. Una mala (y peligrosa) costumbre que, si se cumple la Ley de Murphy, acabará con una o varias manchas de pintalabios o colorete en la zona del cuello de la camisa o, directamente, en el centro de la blusa si esta es blanca. Sea como fuere, no hay nada más temible que un borrón de maquillaje cuando tienes prisa, por lo que hay que tener siempre a mano soluciones rápidas y efectivas que nos aseguren que no queda ni rastro de pintura y que, además, no dañamos la prenda.

1 Líquido desmaquillante Teniendo cuidado de no frotar al aplicarlo (ya que solo conseguiremos extender la mancha y hacer mucho más grande), rociar con producto desmaquillante una prenda manchada es una gran idea. Disolverá la parte grasa de las pinturas en pocos minutos y solo quedará meterla en la lavadora para decir adiós a los restos de pintalabios, colorete o rimel. 2 Agua oxigenada Además de ser uno de los productos que típicos de cualquier botiquín (aunque no por ello el más indicado para desinfectar una herida), es ideal para quitar las manchas de sangre y de maquillaje. Solo hay que rociar algunas gotas sobre la mancha y meter la prenda en la lavadora. 3 Jabón antigrasa Igual que ayudar a limpiar nuestro cutis (siempre que sigamos los pasos para lavarnos bien la cara) de cualquier posible resto de maquille, estos jabones también pueden resolvernos más de una mancha. Lo mejor: frotar sobre la zona dañada y aclarar, repitiendo el proceso hasta su eliminación. 4 Espuma de afeitar Inesperado, pero cierto. La capacidad quitagrasas de este producto ayuda a disolver las manchas de maquillaje más fuertes, en especial las de las bases que solemos elegir para los meses de calor. La mejor manera de sacarle partido es aplicándola sobre la mancha con un suave masaje, dejarla actuar durante unos diez minutos y meter la prenda a la lavadora siguiendo el programa correspondiente. 5 Bicarbonato El bicarbonato es uno de esos remedios naturales que más nos ayudan en la limpieza del hogar, ya sea para sacar brillo al horno o quitar las manchas del colchón. Así, también es un gran aliado de nuestra ropa cuando lo mezclamos con agua y lo aplicamos, por ejemplo, sobre las manchas de pintalabios. Solo habrá que dejarlo reposar sobre la misma hasta que se seque y, después, aclarar con normalidad.