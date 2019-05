Con el cambio de temporada, no solo hay que centrarse en recoger las mantas y colchas que tanto papel han hecho durante el invierno: también ha que limpiar a fondo para deshacerse de todo lo acumulado. Si bien es cierto que con los altillos de los armarios solemos aplicarnos, los colchones de casa no corren tanta suerte, pues, a menudo pensamos que al estar cubiertos por las sábanas no están demasiado expuestos a la suciedad. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten que es una tarea que hay que llevar a cabo con asiduidad y para la que conviene estar informado, pues de su estado depende nuestra higiene del sueño.

Cómo limpiar un colchón en cinco pasos