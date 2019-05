Protesta en Zaragoza por el "fraude en los contratos" del campo

Representantes de las secciones de Industria y Agro de los sindicatos CC. OO. y UGT en Aragón se concentraron este martes en la plaza de España de Zaragoza para denunciar "los fraudes generalizados" que se producen en las contrataciones de los temporeros que se emplean en las explotaciones agrícolas. No se vieron, sin embargo, en la protesta a los trabajadores afectados, circunstancia que los dirigentes sindicales justificaron destacando que no terminan de trabajar hasta las 19.00, están en municipios relativamente alejados de la ciudad o no disponen de medios de transporte para viajar hasta la capital.

"Lo que hemos querido es traer la movilización a Zaragoza", señaló José Juan Arcéiz, secretario general de UGT-FICA en Aragón, que insistió en que "hemos detectado que en algunas zonas productoras no todos los agricultores cumplen el convenio". El sindicalista destacó que la protesta quería ser una llamada de atención a los ciudadanos, para que sean conscientes de que "cuando compran un kilo de cerezas a poco más de dos euros están contribuyendo a que los agricultores no puedan cubrir sus costes de producción y los trabajadores reciban unos sueldos bajísimos".

La secretaria general de CC. OO. Industria en Aragón, Ana Sánchez, dijo que no es posible destacar en qué zonas se producen mayores incumplimientos porque "el fraude es generalizado". Y aunque reconoció que este es un sector con escasos márgenes, insistió en que "no es excusa para justificar los bajos salarios".