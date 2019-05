López de Hita: "La obligatoriedad de registrar jornada en las pymes está sembrando el caos"

La nueva norma que obliga a grandes, pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos a registrar la jornada laboral que hacen "está sembrando el caos" sobre todo entre las pymes, ha señalado hoy Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón al presentar el informe 'La pyme, esencia del tejido social aragonés' en el que recogen 27 medidas concretas para que se legisle más a favor de las pymes cuando representan más del 90% del tejido empresarial español y suponen en Aragón el 76% del empleo y el 59,5% del Valor Añadido Bruto. "Entiendo que hay una norma europea que hay que trasladar, pero se ha hecho precipitadamente, sin promulgar un reglamento adecuado al país y sin consultar con los agentes sociales. Por tanto, no se ha tenido en cuenta los diferentes sectores ni las circunstancias de los autónomos que tienen el taller o centro de trabajo en su casa: "así se siembra el caos", ha advertido, volviendo a pedir como ya hicieron el viernes, la suspensión de esta norma. "No nos oponemos a hacerlo, pero siempre que se haga bien", ha añadido Carmelo Pérez, secretario de esta organización empresarial. Si no, "al no decir ni cuando van a empezar a sancionar ni cómo hacerlo, están sembrando el caos", ha repetido López de Hita.

"¿Cómo va a fichar el fontanero que tiene todo el día a sus dos trabajadores atendiendo a los clientes y el autónomo que está en un pueblo y se pasa la jornada repartiendo o yendo de aquí para allá para entregar pedidos o solucionar incidencias?", se ha preguntado en voz alta el máximo representante de Cepyme Aragón, convencido de que es un error "legislar sin tener en cuenta a gran parte de los afectados por la norma". A su juicio, "hay que desconfiar de un Gobierno que te dice que 'no te vamos a sancionar' aunque lo haremos más adelante, pero no concreta nada". En este sentido, ha incidido en que tras esta norma de aplicación obligatoria solo se esconde "un afán recaudatorio".

Mayte Mazuelas, responsable de ATA en Aragón, se ha mostrado también muy crítica con la norma que obliga a los autónomos a registrar la jornada laboral. "Es como una vuelta al siglo XIX. Es un claro retroceso que nos complica mucho la vida a los autónomos. Muchos trabajan en casa, ¿cómo van a fichar desde ahí o cómo un autónomo antenista que va todo el día arreglando televisores va a parar a fichar? ¡Que me lo expliquen!, ha exclamado.

"Necesitamos un marco regulatorio claro y estabilidad política", ha dicho alto y claro López de Hita reclamando más atención para las pymes: "Queremos que se nos escuche y que se atiendan las necesidades de formación que tenemos, no que cada año salgan 6.000 nuevos graduados de la Universidad de Zaragoza y mientras tanto las pymes aragonesas no encuentren los perfiles que necesitan. Queremos evitar que el talento se vaya fuera o se subemplee a los universitarios". En la carencia de profesionales en el sector de la industria, la construcción, los servicios, la construcción, el turismo y la hostelería ha puesto también el acento Carmelo Pérez: "Es la tónica general, nuestros asociados nos dicen continuamente que les falta personal cualificado, por eso es tan importante el foro de diagnóstico del mercado laboral que ha puesto en marcha el Inaem para detectar todas estas necesidades y tratar de acercar demanda y oferta laboral que actualmente no casan".

La batería de medidas que exige Cepyme para que el Gobierno tenga más en cuenta a las pymes pasa sobre todo por la simplificación administrativa, la mejora de la fiscalidad, el apoyo a la digitalización. En el informe presentado a partir de más de 150 entrevistas personales y cientos de consultas on line, Cepyme Aragón alerta de que los principales riesgos empresariales para las pymes son las incertidumbres económicas y políticas, el incremento de los costes laborales y la excesiva burocratización. Asimismo, la encuesta refleja que el 57% de las empresas tiene previsto contratar trabajadores en los próximos años, sin embargo, un 55% de las empresas encuestadas manifiesta tener dificultades para la selección de personal cualificado.Por otro lado, un 55% de las empresas consideran que la actual Formación Profesional no responde a las necesidades empresariales y para un 72% la Universidad sigue sin tener en cuenta la realidad empresarial en la planificación, desarrollo y medios de sus especialidades universitarias.