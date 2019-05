El precio de la patata se dispara por la pésima cosecha en Europa

Comienza la campaña de patata nueva en España y los agricultores no podían iniciar mejor la campaña. Los precios están al alza, gracias a una pésima campaña en Europa, donde los productores han visto considerablemente mermada la cosecha debido a una prolongada sequía a la que siguió una temporada de tormentas en los meses de julio y agosto. Lo dicen los datos, tanto en Alemania, como en el Reino Unido, en Bélgica y en Francia, el principal exportador de tubérculo, los rendimientos han caído hasta un 20% y además el producto presentó una calidad muy baja que supuso un gasto adicional para las labores de clasificación. Una escenario que ha provocado que el inicio de campaña se califique incluso de “histórico”, porque además no quedan apenas existencias, no hay producto en las cámaras y apenas se recuerda llegar al mes de abril sin patata francesa presente en los mercados.

Los precios dan buena fe de la situación. Y las exportaciones también. El incremento de las cotizaciones no solo ha sido protagonista durante el pasado año, sino que la recogida de patata nueva, que ya comenzado en las zonas más tempranas, roza los 65 céntimos por kilo, más del doble de lo suponen los costes de producción que alcanzan unos 25 céntimos de euro, según los cálculos del sector.

De esta circunstancia no podrá beneficiarse demasiado el sector agrario aragonés, ya que el cultivo de este tubérculo es muy residual en la Comunidad. Aunque llegó a contar con 5.000 hectáreas en los años 90, actualmente apenas quedan 600, lo que significa que la superficie dedicada a este cultivo ha retrocedido nada menos que un 88% en apenas 20.

Sin embargo, Aragón es la sede de Patatas Gómez, un empresa familiar de Zaragoza que suma ya más de 50 años de experiencia en la distribución y comercialización de este producto básico en la cesta de la compra. Y también en esta empresa se ha dejado notar la falta de existencias de este tubérculo en los mercados europeos. “Nunca antes había tenido tantos pedidos para Europa”, señala el director gerente de la compañía aragonesa, Eduardo Ramos, que destaca además que la campaña de patata nueva llega con “calidad y buenos rendimientos”.

Gómez insiste, sin embargo, que el alza de los precios se está notando especialmente en el campo, si bien las grandes superficies están conteniendo las subidas dado que se trata de un producto de gran consumo. “Para los mayoristas incluso ha sido negativo y hemos tenido que asumir incluso pérdidas”, explica el gerente de Patatas Gómez, que puntualiza que con el inicio de la campaña comenzará a notarse en las tiendas un aumento de los precios, porque “llega la patata nueva y es normal que sea un poco más cara”.