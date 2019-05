¿Sabes lo que es la biodiversidad?

La práctica totalidad de los ciudadanos europeos defiende a ultranza la protección de la naturaleza, se muestra preocupados por el cambio climático y por las amenazas que la actividad humana (agraria e industrial) supone para el suelo y el aire. Además, el 77% de los ciudadanos de la UE considera que "tenemos la responsabilidad de cuidar el medioambiente" y el 71% cree que esa tarea es "esencial" para luchar contra el cambio climático. Lo dice una encuesta realizada por la Comisión Europea en los 28 Estados miembros de la UE a través entrevistas cara a cara en el hogar de los participantes.

Lo que sorprende es que esta abrumadora inquietud por el medio ambiente contrasta con el conocimiento que los encuestados tienen precisamente de los términos que lo definen. Porque, casi seis de cada diez (59%) de los 27.643 participantes no tienen ni idea de a que se refieren aquellos que hablan de biodiversidad. De hecho el 30% asegura, según los datos del barómetro, que nunca ha oído hablar de ello y de los que han escuchado el término, el 29% no sabe que este hace referencia a la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente, tal y como la define la Real Academia de la Lengua. Al menos, destaca el barómetro, algo se ha aprendido en los últimos años puesto que esta cifra son once puntos porcentuales menor que en una encuesta similar publicada en 2015.

En la encuesta realizada por la Unión Europea son las mujeres las que se manifiestan más familiarizadas (46%) con el vocablo que los hombres (38%) y si se comparan los resultados por países, son los ciudadanos de Suecia, Bulgaria, Luxemburgo, Croacia, Francia y Portugal, los que aseguran conocer el significado de biodiversidad. Los últimos de la fila en este tipo de conocimiento son los habitantes de Letonia, Eslovaquia y Polonia. Mientras, los españoles se encuentran en la media y según la encuesta, el 32% de los encuestados dice haber oído el término "biodiversidad" sin saber qué significa y el 27% asegura que nunca lo ha escuchado.

Los europeos no parecen tampoco muy conscientes de que la Unión Europea cuenta con las llamadas Directiva Hábitat y Directiva Aves para conservar y proteger su biodiversidad a través de la Red Natura 2000, que cubre más del 18% de la superficie terrestre de la UE y el 9,2% de la superficie marina. Y es que, según el Eurobarómetro, apenas tres de cada diez sondeados dice ser consciente de la existencia de esta red comunitaria para la protección de los ecosistemas del territorio de la Unión.