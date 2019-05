A partir de mañana se puede pedir cita previa para hacer la declaración de la renta

Aunque el periodo para cumplir con Hacienda comenzó hace ya más de un mes y se cuentan ya por miles los contribuyentes que incluso han cobrado ya sus respectivas devoluciones, es ahora cuando comienzan los plazos para aquellos que prefieren acudir a las oficinas puesta a disposición por la Agencia Tributaria para realizar el trámite de manera presencial. Eso sí, hay que pedir cita previa. Y eso podrá hacerse a partir de mañana, 9 de mayo, aunque será el próximo martes cuando abran sus puertas dichas oficinas.

Conseguir el día y la hora en la que este servicio le ayudará a realizar su declaración tiene varios caminos. Puede hacerse a través de la página web de Hacienda (para los que es necesario el certificado electrónico Cl@ve PIN o número de referencia) o utilizando la app de la Agencia Tributaria. Los que prefieren unos medios menos tecnológico tienen que llamar a los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (de 9.00 a 19.00 de lunes a viernes).

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no todos los ciudadanos pueden acogerse a la atención presencial o telefónica. Así, para poder utilizar este servicio, el contribuyente tiene que tener unos rendimiento brutos del trabajo que no superen los 65.000 euros brutos anuales, los rendimientos del capital mobiliario tienen que ser inferiores a 15.000 euros, tener un máximo de dos inmuebles alquilados y/o dos contratos de alquiler, así como no tener rendimientos profesionales o empresariales.

En Aragón, donde esta previsto que se presenten 701.058 declaraciones (480.318 con derecho a devolución, por un importe de 331 millones de euros y 198.427 que tendrán que pagar 283 millones de euros, son unas 50.000 personas las que en las últimas campañas han elegido este servicio para cumplir con el fisco.

