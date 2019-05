CC. OO. se desmarca del acuerdo con Caixabank

Los sindicatos SECB, UGT, SIB, FEC y CIC y la Caixabank han firmado esta mañana el acuerdo para la aplicación del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en enero por Caixabank. Un pacto que cuenta con el apoyo “suficiente y mayoritario”, han señalado los representantes sindicales, a pesar de que Comisiones Obreras, que cuenta con el 40,58% de la representación, ha decidido mantenerse al margen y no estampar su firma en este pacto que, en su opinión, “da carta blanca para una purga” en la entidad financiera.

“No firmamos un acuerdo en que la plantilla no gana absolutamente nada y que implica pérdida de promoción eliminando la figura de la subdirección, pérdida de expectativas, dificultades para mantener el horario general, quedarse como único empleado en una oficina, un traslado lejos de tu familia, etc.”, han señalado desde Comisiones Obreras. El sindicato ha insistido en que no puede aceptar una movilidad forzosa de 75 kilómetros y critica que esta propuesta abre la puerta a los despidos forzosos ya que si el trabajador no acepta un nuevo destino queda expuesto a que se le extinga su contrato.

El sindicato ha criticado además que vincular las movilidades al DIM “herramienta que maneja la empresa en base a criterios desconocidos, variables y opacos” y dejar la aplicación en manos de recursos humanos “es dejarlo a discreción de la empresa”. Y ha advertido que esta situación implica una continua amenaza de un traslado forzoso si no se cumplen los retos marcados unilateralmente por la empresa. “CC. OO. hemos intentado hasta el último momento mejorar las condiciones. Nos hubiera gustado que se firmara un acuerdo que mejorase las condiciones de la plantilla y no las empeorara”, han señalado sus representantes sindicales que han insistido en que así lo dejaron claro desde el comienzo de las negociaciones y así se han mantenido “firmes y solos” en una mesa negociadora “en la que han primado otros intereses a los de la plantilla”.

Menos despidos

El acuerdo alcanzado ayer establece que el ERE afectará finalmente al 6,85% de su plantilla, a un máximo de 2.023 trabajadores, un centenar menos de lo previsto inicialmente (2.157) y supondrá la supresión de 800 oficinas (el 18% de la red) durante el trieno 2019-2021.

Así, a aquellos que decidan apuntarse al ERE y hayan nacido antes de 1961 y hasta 1965 -el denominado colectivo A y que por tanto tienen 54 años o más, se les abonará el 57% de su salario regulador hasta los 63 años, así como el correspondiente convenio de la Seguridad Social hasta esa edad, y una prima de entre 18.000 euros y 28.000 euros. Si nacieron en 1966 y 1967, se les abonará ese mismo porcentaje del salario durante ocho anualidades y se les pagará el convenio especial de la Seguridad Social hasta los 63 años. Además recibirán una prima de 38.000 euros, mientras que los voluntarios incluidos en el colectivo C (menores de 52 años) que quieran dejar la entidad de forma voluntaria recibirán una indemnización de 45 días por año trabajado con un mínimo de 36 meses y un máximo de 42. La prima por la extinción del contrato variará entre los 13.000 y los 23.000 euros.

Y a aquellos que sea necesario trasladar de manera forzosa para reforzar las plazas donde que se han quedado mermadas por el efecto del ERE, la entidad establece distintas primas: cuando los traslados sean forzoso recibirán hasta 16.200, una cantidad de se ampliará hasta los 18.000 en el que caso de que acepten su nueva situación de forma voluntaria.

El acuerdo, según ha explicado Caixabank, incluye además la ampliación del horario de atención al público en oficinas tradicionales hasta las 14:30, nuevas medidas para la reconfiguración de la red, la consolidación de la presencia de la entidad en la zonas rurales y para favoracer la inclusión financiera. Actualmente, Caixabank cuenta con una red de más de 1.000 oficinas rurales, lo que le permite estar presente en todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en un 94% de las de más de 5.000 habitantes.

Además se establece la ampliación de la red de oficinas Store y Business Bank (oficinas urbanas con atención de gestores expertos en banca de particulares y Banca Premier y atención ininterrumpida en horario de mañana y tarde de lunes a jueves, además de la mañana de los viernes) y se acuerda un nuevo cupo (700) de oficinas Store y Business Bank que podrían ampliarse hasta las 750 y que se irán abrirán progresivamente hasta 2021 por toda España. Además el acuerdo sella la ampliación del servicio digital “inTouch”, con el objetivo de alcanzar los 2.000 gestores especializados en atención remota a los clientes. Esto permitirá dar servicio a 2,6 millones de clientes en 2021.