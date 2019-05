El primer préstamo promotor ‘verde’ del BBVA, en Zaragoza

El BBVA ha firmado con el grupo aragonés Lobe su primer préstamo promotor ‘verde’ por un importe de casi 20 millones de euros. Según informaron fuentes de la entidad bancaria, el préstamo, que se encuentra dentro de los programas de financiación sostenible de la entidad, se destinará a financiar el edificio Rosae en el barrio de Rosales del Canal de Zaragoza, que se construirá según la certificación ‘Passivhaus’, la más exigente del mercado a nivel mundial, en materia de eficiencia energética y confort, por encima de la Clase A.

En la actualidad, España cuenta con tan solo con cuatro edificios residenciales construidos bajo la certificación ‘Passivhaus’, dos de ellos del grupo Lobe en Zaragoza (Residencial Scenia II, en Montecanal, y Residencial Basa de la Mora I, en Miralbueno). "A pesar de esta pequeña cuota, existe un interés creciente por este tipo de construcciones en el sector inmobiliario, el cual se rige cada vez más por criterios de sostenibilidad y eficiencia energética", apuntaron desde el BBVA. De hecho, según la Plataforma de Edificación de Passivhaus (PEP), se calcula que hay alrededor de 80.000 m2 de superficie construida y certificada en España, cifras que han registrado un crecimiento exponencial de gran magnitud en los últimos años.

Bajo consumo energético

‘Passivhaus’ es un concepto creado en Alemania en 1988 basado en una serie de reglas de construcción que consiguen que el edificio tenga un consumo energético casi nulo y unas altas prestaciones de confort interior. Este tipo de viviendas garantizan mínimos aportes de energía para un rango de confort térmico de 20ºc en invierno y 25ºc en verano. Además, consiguen un gran ahorro energético en climatización, de hasta un 90% frente a construcciones existentes, convirtiéndose así en una edificación idónea para el propietario y para el medio ambiente.

Con el impulso de Lobe, Zaragoza fue sede, en octubre pasado, de la X Conferencia española ‘Passivhaus’, celebrada en el Palacio de Congresos de la Expo. Según indicó en ese evento Adelina Uriarte, presidenta de la plataforma Edificación Passivhaus, "el que no está haciendo Passivhouse lo va a tener que hacer y el que no, se va a caer del sector porque no hay otro camino". "El sector de la construcción va a tener que afrontar una tranformación sin precedentes para levantar edificios con un consumo energético casi nulo", apuntó, por su parte, Juan Carlos Bandrés, director general del grupo Lobe y presidente de la patronal de promotores y constructores de Aragón.