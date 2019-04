Como este año, el día internacional de la Seguridad y Salud Laboral, coincidía con la cita electoral de este domingo, los sindicatos han adelantado a hoy su celebración. Con globos negros frente a la sede de CEOE Aragón y el lema 'Ni uno más' han exigido a las empresas que se tomen muy en serio la prevención y que inviertan en ella porque en estos últimos cuatro años no ha dejado de incrementarse la estadística de la siniestralidad laboral en Aragón. Los datos los ponía sobre la mesa José de las Morenas, de UGT Aragón, al señalar que solo en este primer trimestre van ya cinco accidentes mortales en el trabajo, uno de ellos 'In itinere' y que en total ha habido 4.457 siniestros en el puesto de trabajo, un 3,08% más que en el primer trimestre del año pasado.

Los sindicatos han pedido a los empresarios que tomen nota ya que durante 2018 la siniestralidad laboral siguió incrementándose. Se registraron más de 1,3 millones de accidentes laborales, 152 cada hora. 652 personas trabajadoras murieron a consecuencia de un accidente de trabajo en España, en la comunidad autónoma la cifra llegó a los 36 fallecidos. "Cada día, en nuestro país, 2 personas no vuelven a su hogar por el solo hecho de intentar ganarse la vida", han advertido.

Luis Clarimon, secretario de Salud Laboral de CC. OO. Aragón, ha afirmado que el motivo de la concentración, frente a la puerta de la CEOE en Zaragoza, es dar un toque de atención a los empresarios porque “son los responsables de evitar los accidentes y las enfermedades laborables”. José de las Morenas, de UGT Aragón, ha recordado que "la vida de los trabajadores sí tiene un precio y hay que poner fin a esta lacra".

Asimismo, desde CC. OO. han recordado que la precariedad y la temporalidad juegan en contra de la prevención y que "la constante rotación en numerosos puestos de trabajo, la falta de inversión en prevención laboral o la infradeclaración de las enfermedades profesionales, son algunos de los problemas más preocupantes". Por último, Clarimon ha indicado que el cáncer laboral es la asignatura pendiente ya que "en España sólo se declaran entre el 0,1 y el 0,2% de los cánceres laborales estimados" y ha recordado también que sigue pendiente crear un fondo de compensación en este país para las víctimas del amianto.

Desde la propia CEOE Aragón han señalado que "trabajan intensamente en este campo de forma coordinada con Gobierno de Aragón, sindicatos, así como a través de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Y el trabajo conjunto en esta materia da frutos porque los niveles de siniestralidad en Aragón son más reducidos que los del conjunto de España, aunque la mejora debe seguir siendo permanente, más en etapas de aumento del empleo y la tasa de actividad, que repercuten negativamente en los índices de incidencia".

Además desde la patronal han señalado que consideran clave "incrementar la cultura preventiva en el conjunto de la sociedad, ya que la conciencia sobre los riesgos y su prevención supera en algunos aspectos el propio ámbito de las empresas y nos involucra a todos".

