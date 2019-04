CC.OO. Aragón alerta de que el crecimiento económico no mejora la calidad del empleo

CC.OO. Aragón ha alertado este jueves de que el crecimiento económico no conlleva la mejora de la calidad del empleo. Tras conocer las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), que sitúan el número de parados en las 67.800 personas en Aragón y los 3.354.200 desempleados en España, el sindicato ha advertido de que, a pesar de la disminución de la población parada, la población ocupada aumenta muy ligeramente, por lo que el descenso del paro "se debe a la disminución de activos y no al incremento de ocupados, lo que demuestra que el crecimiento económico no está creando empleo".

Por ello, CC.OO. Aragón ha llamado a toda la ciudadanía a sumarse a las manifestaciones que se realizarán con motivo del 1 de mayo, bajo el lema: 'Primero las personas', reclamando la creación de empleo de calidad, el aumento del poder adquisitivo de los salarios y pensiones, soluciones a la pobreza y desigualdad y reforzar las redes de protección social.

En el primer trimestre de 2019, el paro ha descendido en Aragón en 4.300 personas, un 6 % respecto al trimestre anterior, mientras en España ha aumentado en 49.900 personas y sitúa el número de parados en 3.354.200 personas, un incremento del 1,51 % trimestral. El paro anual ha disminuido en 5.700 personas, lo que supone un decremento del 7,79 por ciento, peor resultado que el registrado en España que disminuye un 11,64 por ciento.

En este periodo, la cifra de aragoneses sin empleo alcanza las 67.800 personas, lo que significa una tasa de paro del 10,50 por ciento, 0,61 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior mientras en el resto del Estado se sitúa en el 14,70 por ciento, 0,25 puntos más que el trimestre anterior y 4,2 puntos más que en la comunidad.

En este trimestre, Aragón cuenta con 577.200 ocupados, 300 personas ocupadas más que en el trimestre anterior (0,05 por ciento). En el resto del Estado baja un 0,48 por ciento, descendiendo en 93.400 el número de ocupados. Los datos anuales reflejan un aumento de 16.100 ocupados en la comunidad (2,87 por ciento), mientras en España los ocupados aumentan en un 3,16 por ciento (596.900 ocupados más).

La población activa ha descendido en términos trimestrales en 4.100 personas (-0,63 por ciento) mientras en términos anuales aumenta en 10.400 (1,64 por ciento) situándose en este trimestre en los 645.000 activos.

EMPLEO PRECARIO Y TEMPORAL

Del total de parados, 32.300 son hombres y 35.400 mujeres. El paro ha descendido en ambos sexos. A lo largo de este trimestre el número de parados disminuye en 2.300 hombres, un 6,65 por ciento menos respecto al trimestre anterior y en 2.100 mujeres, un 5,60 por ciento menos.

La tasa de paro de las mujeres alcanza el 12,08 por ciento, 0,46 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior, frente al 9,20 por ciento de los hombres, 0,68 puntos porcentuales menos que el pasado trimestre, situándose el diferencial de tasas en los 2,88 puntos. La tasa de actividad femenina se sitúa en el 52,35 por ciento, mientras la masculina es del 65,16 por ciento.

El sindicato ha asegurado que el poco empleo que se crea es "precario y temporal" y ha alertado de la brecha de género que "no solo se mantiene sino que, además, aumenta trimestre tras trimestre".

"No hemos de olvidar que el 38,5 % de los desempleados llevan más de un año en paro y tienen serios problemas para volver al mercado de trabajo, que la tasa de paro sigue en niveles altos, con unos diferenciales entre sexo que no consiguen descender y que cada mes son menos los desempleados con cobertura por desempleo, lo que está generando un aumento intolerable de la pobreza y la exclusión social". Del total de parados de larga duración, el 43,7 por ciento son hombres mientras que el 56,3 por ciento son mujeres.

Para CC.OO. Aragón es "imprescindible" un cambio en el modelo productivo que siente las bases del crecimiento sostenible de la economía, que cree empleo de calidad y reduzca la pobreza y la desigualdad, además de la recuperación de rentas de los ciudadanos que permita la consolidación de la demanda interna e impulse la actividad económica.

"Es el momento de apostar de forma decidida por el crecimiento de forma que se consiga crear empleo de forma rápida y recuperar el diálogo social como instrumento básico, al tiempo que se da cobertura a los miles de hogares sin ingresos", ha concluido CC.OO.