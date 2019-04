La producción de manzanos en altura se duplicará en Villarquemado

Situada a más de 1.000 metros de altitud, dotada de los más modernos sistemas de riego por goteo y equipada con dispositivos de protección frente a las heladas, la explotación frutícola que la empresa Frutas Espax comenzó a plantar en 2017 en la localidad turolense de Villarquemado no solo está dando sus primeros frutos sino que podría duplicar su superficie este mismo año. Es el objetivo de los planes de esta firma leridana que tiene previsto ampliar con 100 hectáreas más, las 90 hectáreas en las que actualmente produce manzanas de las variedades royal gala, granny smith, fuji y golden. Una ampliación que continuará ocupando mayoritariamente el manzano, aunque desde la empresa no descarta destinar “algunas hectáreas” a la producción de cereza tardía, más como una experiencia piloto para conocer cómo se comporta este cultivo en altura “ya que de momento no hay estudios que avalen su producción en zonas altas”, ha señalado la técnica de la plantación de la Frutas Espax, Irene del Río.

Aunque los representantes la empresa prefirieron no concretar las cifras de esta inversión, aseguraron de que se trata de un desembolso “importante y elevado” porque al coste de la cada planta hay que sumar las infraestructuras de riego y los mecanismos utilizados para mantener a raya los hielos, un trabajo mucho más complicado que en las zonas más bajas dado que a 1.000 metros de altura es más habitual que se registren temperaturas por debajo de los 8 grados centígrados.

Así se lo han trasladado hoy miércoles los responsables de la plantación al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, durante la visita que ha realizado, acompañado por el gerente de la explotación, Leopoldo Serrano, a estos cultivos frutícolas, que emplean actualmente a 16 personas, pero que llega a contar en plena época de recolección con más de 120 trabajadores. Una explotación que Lambán ha calificado de “ejemplar y digna de ser divulgada como experiencia piloto para hacer más rentable la agricultura en nuestro territorio”.

El presidente aragonés ha insistido además que la producción de manzana en Villarquemado “muestra el camino a seguir para recuperar el terreno perdido por nuestra fruticultura”, ya que, en su opinión, aunque este sector se ha desarrollado en las zonas más prósperas de Aragón, “requiere una ambiciosa reorientación estratégica productiva y comercial basada en la innovación y el conocimiento”. Prueba de ello, ha señalado Lambán, a pesar de que Aragón siempre ha mantenido un peso relevante en el contexto nacional del cultivo del manzano, la superficie dedicada a este cultivo se ha reducido a la mitad en los últimos veinte años. Para dar la vuelta a esta situación, ha recordado que los fruticultores de la Comunidad disponen de los avances logrados por el Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) que investiga variedades adaptadas al territorio y al gusto de los consumidores.

Solo para el exterior

Aunque los comienzos de la producción en altura de Frutas Espax no fueron fáciles debido a las graves pérdidas por las heladas, la producción de la empresa leridana en Villarquemado alcanza actualmente los cuatro millones de kilos. Una producción que, sin embargo, no ha podido ser degustada por los consumidores españoles, ya que toda su fruta tiene como destino la exportación. La manzana de altura cultivada en Villarquemado ha viajado hasta el Reino Unido, hasta Sudáfrica y Canadá, ha explicado la técnica de la explotación, que ha recordado que toda la producción que esta compañía obtiene en sus más de 1.200 hectáreas de cultivo está destinada a la exportación.