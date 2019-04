Edelvives factura un 3,8% más en 2018 y afianza su apuesta tecnológica con neurociencia

El grupo editorial aragonés Edelvives mantiene la senda de crecimiento iniciada hace unos años con el decisivo apoyo de sus proyectos tecnológicos y una apuesta por la innovación que, con riesgos, se orienta hacia un futuro más digital. La compañía cerró el ejercicio 2018 con una facturación de 105,2 millones de euros, un 3,8% más que el año anterior, sosteniéndose en su negocio editorial y creciendo "significativamente" en el gráfico a través de Taller Gráfico Edelvives y con la incorporación de Tipolínea, empresa adquirida en 2017.

Javier Cendoya, director general del grupo, valora la positiva evolución de una firma vinculada a los Hermanos Maristas que ha ganado en atractivo y crece en un sector –el editorial– que el año pasado registró una caída del 12%. La internacionalización, con una presencia especialmente destacada en México y Argentina, y la apertura a nuevas tecnologías, con la positiva evolución de su alianza con Google, especialmente, fortalecen el proyecto de una empresa que afronta retos muy importantes en 2019.

"Este año tenemos lanzamientos en España en todas las etapas educativas", reseña Cendoya tras apuntar que en Infantil, donde Edelvives es líder, "nos jugamos mucho". Para ese tramo de edad (3, 4 y 5 años) la editorial ha diseñado la que asegura es la primera propuesta educativa basada en estudios de neurociencia. Denominada ‘Croqueta’, apunta el director general, es una iniciativa que tiene mucho de digital y que puede ayudar a detectar a una edad muy temprana (y por tanto, decisiva) problemas que pueden tener niños muy pequeños. Con este proyecto que admite arriesgado se puede dar a los profesores información sobre los procesos cognitivos de los alumnos.

Edelvives invirtió en 2018 unos 20 millones de euros, 8 de ellos en nuevas adquisiciones, entre las que destacan la incorporación de una empresa editorial en Argentina, el incremento en el capital de Oneclick y la compra de una firma de software para gestionar centros. Para 2019, la inversión asciende a 12 millones de euros, más de la mitad de los cuales (7,2 millones) va a proyectos editoriales.

En cuanto a mercados, Cendoya destaca la buena marcha del negocio en España –donde este año espera crecer otro 15%, aunque para el grupo prevé estar por encima del 10%–, pero también en México (ahí el negocio creció un 13,06%) e incluso en Argentina, si bien en ese país los resultados económicos son menos favorables de lo deseado por la devaluación de la moneda local, a pesar de que la venta de unidades se incrementó un 21%.

En estos dos países latinoamericanos Edelvives tiene personal (230 trabajadores en México y unos 60 en Argentina), que le ayuda a extender el negocio en Colombia, Perú o Chile, por ejemplo, si bien para este año la compañía se ha propuesto impulsar proyectos en Panamá, mientras trabaja para ampliar sus horizontes a mercados más lejanos o ‘exóticos’ como Japón (a través de una alianza con la editorial local Gakken) o Singapur, donde impulsa una Cátedra con Google.

Especialmente satisfechos están en Edelvives con la buena marcha de su colaboración con Google for Education, que ha supuesto que en 2018 el dispositivo más utilizado en las aulas en España haya sido Chromebook, informa Cendoya. En este contexto se incluye un acuerdo firmado con EdTechTeam, una red global de educadores que trabaja para mejorar sistemas educativos en el mundo y que está considerado como el mayor ‘partner’ global de Google for Eduaction. En robótica, Edelvives mantiene su apuesta, con cerca de 200.000 niños trabajando ya con la propia, Next, y 50.000 con la propuesta más avanzada, fruto del convenio con Lego Education.

En materia de empleo, el grupo aragonés incrementó en 2018 el número de puestos fijos, pasando en España de 487 a 510 (unos 180 en Zaragoza), en México de 215 a 230 y en Argentina manteniendo los 60. A estos habría que sumar las cerca de 200 personas que tienen contratos temporales para producción o logística.

Tras terminar en 2018 el ciclo estratégico ‘1, 2,...5 Splash’, Edelvives ha iniciado otro denominado ‘Del 2 al 1’ en el que se destaca una dualidad que pasa por trabajar en la explotación ("de lo que ya sabemos hacer") y en la exploración (buscar nuevas oportunidades, experimentar).