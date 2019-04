Esther Esteban e Inés Ciprés fueron unas de las primeras madres en Zaragoza que reclamaron la devolución de las cantidades que Hacienda les había retenido en concepto de IRPF de sus prestaciones por maternidad, pero no han podido recuperarlas. "Fuimos pioneras en iniciar los trámites para la devolución", recuerdan. Esther reclamó en enero de 2017 después de que se publicara el año anterior una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dando la razón a una madre. Tenía una hija nacida en 2013 y un hijo en 2015 y presentó las dos solicitudes a la vez. Sin embargo, por entonces la Agencia Tributaria mantenía el criterio de que esas cantidades tenían que tener retención así que la respuesta de la Administración fue negativa.

Algo similar le ocurrió a Inés, que presentó su escrito en febrero de 2017 y en junio le contestó la Agencia denegando su solicitud. Ante ello solo les quedaba acudir a los tribunales a seguir con su reclamación, algo que les frenó porque tenían que buscar asesoramiento en un abogado y procurador para reclamar unas cantidades que todavía no sabían cuáles serían. "Entonces ya estaban los primeros rumores de que iba a salir la sentencia del Tribunal Supremo", recuerda Inés. La resolución que terminó aclarando el criterio que debía aplicar Hacienda, pero que no llegó hasta octubre de 2018. "Cuando salió pensé que nos daban la razón. De mi hija mayor entendí que se me había pasado el plazo, pero del pequeño aún no", recuerda Esther. El plazo para reclamar es de cuatro años desde que se cobró. Pero cuando intentaron retomar el procedimiento se encontraron con la respuesta tajante de la Agencia Tributaria de que su denegación era firme y no podían volver a reclamar.

Seguridad jurídica vs igualdad

"Me parece una injusticia. A quienes no hicieron nada les han abonado el dinero y yo por hacerlo anticipadamente no tengo derecho", lamenta. Unos 21.000 aragoneses habían recibido hasta marzo la devolución, con una media de 2.000 euros en el caso de las madres y 470 euros, en el de los padres, según datos del Ministerio de Hacienda. A partir de esta campaña de la Renta ya no se incluye la retención. "Nosotras lo que pedimos es la simple y directa aplicación del principio de igualdad, por encima de la seguridad jurídica, sobre todo, cuando esta provoca justamente desigualdad", explican.

La Agencia Tributaria aclara que para las solicitudes desestimadas con resolución firme, como las de las afectadas, ya que no fueron impugnadas, "el contribuyente no puede volver a solicitar la rectificación de la autoliquidación ni a recurrirlo". Ahora pueden reclamar quienes cobraran la prestación en 2014, 2015, 2016 y 2017.

Sin embargo, el colectivo de madres y padres no se resigna. En solo unas semanas han conseguido unirse unas 16 personas de Zaragoza a través de la plataforma afectadasirpfmaternidad@gmail.com. Tienen también grupo en Facebook y Twitter. Aseguran que muchas mujeres no son conscientes de que no les van a devolver el dinero porque sus reclamaciones a Hacienda siguen "en tramitación". La plataforma ha tenido su origen en el País Vasco, donde alcanza el centenar de asociados. La respuesta de la Hacienda foral es la misma que la de la nacional pero confían en que se pueda diseñar una vía para darles una segunda oportunidad.

