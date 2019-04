Los aragoneses pasan 64 horas a la semana conectados a internet

Si una semana tiene 168 horas, los aragoneses pasan 64 de ellas conectados a Internet, es decir, el 38% del tiempo, según el informe Digital Consumer 360 realizado por Nielsen en colaboración con Dynata y difundido este lunes. Son, no obstante, diez horas menos que la media nacional, que está en 74 horas y, de hecho, Aragón es la tercera comunidad “menos conectada”, junto con Cantabria.

Esto supone unas 9 horas a la semana, más que las recomendables de sueño. Eso sí, los aragoneses saltan de dispositivo en dispositivo. Así, pasan de medida 22 horas a la semana conectados al 'smartphone', 59 al ordenador y 7 a la tableta.

El 80% entra en internet mientras ve la tele

De hecho, se da la circunstancia de que en muchas ocasiones se produce un ‘efecto doble pantalla’ que es determinante para que los anunciantes puedan cerciorarse de que los usuarios prestan atención y retienen los mensajes, e Internet como canal de compra. Y es que un 80% de usuarios ve la televisión y se conecta a internet al mismo tiempo.

Y si este momento coincide con la tarde/noche, es muy probable que ese usuario esté tirando de tarjeta o informándose de futuras compras, tal como hace un 17% de aragoneses, que entre las 18.00 y las 22.00 se van de 'shopping virtual', el llamado nuevo 'prime time' del consumo.

Por ello, según la responsable de Medición Online de Nielsen España, Maira Barcellos, “si las marcas no entienden al consumidor digital, están perdiéndose casi la mitad de la semana de su vida. Mucho tiempo de exposición que hay que conocer y entender para atinar y hacer eficientes sus campañas publicitarias. No entender su vida digital es no entender su vida. Son muchos euros que se pierden y el riesgo es incremental a medida que aumentan los dispositivos y los canales. De ahí la importancia de esta fotografía del consumidor digital, de saber cómo, cuándo, dónde y para qué se conecta”.