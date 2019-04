Aportar cada vez más servicios al cliente. Esa es la filosofía que ha llevado a Mercadona a actualizar algunas de sus tiendas para que ofrezcan comida cocinada para llevar (hasta 35 platos distintos) en sus establecimientos. La primera en hacerlo fue la de la avenida Ranillas en la capital aragonesa y la segunda será la de Alagón, que totalmente renovada, abrirá sus puertas en junio. Aunque la compañía que preside Juan Roig, todavía no confirma la fecha exacta, sí ha adelantado que será dentro de dos meses y medio cuando tenga ultimada esta nueva sección de 'Listos para comer'.

Alagón se convertirá así en la segunda tienda en la provincia de Zaragoza en contar que esta sección. En el resto de la comunidad, su incorporación llegará en la segunda mitad del año. Para diciembre, Mercadona tiene previsto abrir la de la Fuenfresca en Teruel mientras que aún no sabe en qué mes lo hará con las de la provincia de Huesca donde dispondrán de 'Listos para comer' la tienda de Sabiñánigo, donde abrirán una nueva que se está construyendo, y la de Binéfar, en total cinco. La elección de estos cinco establecimientos en Aragón se basa en el estudio estratégico realizado por la compañía de los puntos de venta donde mejor puede funcionar. Sobre la inversión total que pueda suponer, hasta que no terminen las obras de adecuación, la firma prefiere no dar datos concretos más allá de los que ya hizo públicos con la apertura de la tienda de la avenida de Ranillas a principios de abril. En el resto de España Mercadona lo tiene implantado en casi una veintena de tiendas (15 en Valencia, una en Madrid y otra en Barcelona), aunque el objetivo, como dijo Roig en la presentación de resultados recientemente, es extenderlo a otros 250 supermercados a lo largo del año.

Mercadona dispone de 44 tiendas en todo Aragón y lleva avanzados los trabajos del nuevo almacén logístico automatizado que está levantando en la Plataforma Logística de Zaragoza, con una superficie de 30.000 metros cuadrados construidos, una inversión de 6,5 millones y en cuyo proyecto, que finalizará al año que viene, participan 50 proveedores de obra y un total de 120 personas.

Mercadona obtuvo el pasado ejercicio un incremento del 6% en sus ventas hasta alcanzar los 24.305 millones, con un beneficio neto de 593 millones, por lo que se mantiene como la primera empresa de España por facturación, una vez que en 2017 consiguió desbancar a Repsol, con una cuota de mercado del 27%, más del triple que sus rivales.