"El Corsa eléctrico simboliza el cambio de Opel"

El primer coche 100% eléctrico de Opel, una versión del nuevo Corsa que se fabricará en la planta de Zaragoza desde 2020, es un auténtico hito para la compañía, integrada en el grupo PSA desde agosto de 2017. Así lo ha proclamado este jueves en Madrid el presidente y consejero delegado de la marca alemana, Michael Lohscheller, que ha hecho hincapié en la positiva evolución de la firma desde su incorporación a la multinacional francesa de Peugeot, Citroën y DS, con el primer resultado en positivo en 20 años. "El Corsa eléctrico simboliza nuestro cambio", ha señalado Lohscheller, que antes (este miércoles) estuvo en Figueruelas para felicitar al equipo de la factoría por el esfuerzo realizado el año pasado y el de estos meses, preparando el lanzamiento de la nueva generación del Corsa.

NOTICIAS RELACIONADAS Estos son los coches que se fabrican en la factoría de Opel en Figueruelas

Zaragoza, como no podía ser de otra manera, ha protagonizado gran parte de un encuentro que Lohscheller ha tenido con la prensa en el primer concesionario español que cuenta con las cuatro marcas del grupo PSA, en la calle Doctor Esquerdo de Madrid. El nuevo Corsa, para el que la compañía tiene muy buenas expectativas, seguirá siendo un ‘best seller’, han insistido directivos de Opel y PSA en la cita con los medios. Tal confianza, ha indicado el presidente de Opel, supone que la fábrica aragonesa no pierda volumen en los próximos años pese a que dejará de producir este año el modelo Mokka (que procede de arquitectura de General Motors). El directivo ha recordado que la sexta generación del Corsa se ensamblará en exclusiva en la planta aragonesa, y no como ha ocurrido hasta ahora, que también se fabrica en Eisenach (Alemania).

El inicio de la producción del nuevo Corsa está previsto para finales de septiembre o principios de octubre, se ha informado en el encuentro. Antes, el 4 de junio, la marca desvelará la imagen del modelo y dará información de sus precios, tanto en la versión de gasolina y diésel como en la eléctrica. El nuevo coche se presentará oficialmente en el Salón del Automóvil de Fráncfort, en septiembre.

Sobre el éxito del e-Corsa, como se denomina el nuevo utilitario que funcionará con baterías, Lohscheller se ha limitado a señalar que dependerá de lo que demanden los clientes, pero ha recalcado en todo caso que el coche será asequible y que podrá ser utilizado como vehículo habitual por unos y como un segundo coche para otros. "Conducir un coche eléctrico es un auténtico placer y eso se demostrará con el Corsa", ha insistido el directivo alemán.