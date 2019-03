Para sorpresa de los representantes agrarios aragoneses el ministro de Agricultura ha llegado hoy jueves a la Feria Internacional para la Producción Animal que se celebra en Zaragoza con un anuncio que el sector deseaba desde hace años pero no se esperaba. Luis Planas, acompañado por el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha explicado que el Ministerio que lidera ha puesto sobre la mesa 22 millones de euros que permitirán desbloquear la transformación en regadío de 6.150 hectáreas en el Sector VIII de Monegros II, que comprende los regadíos de Bujaraloz y una pequeña parte de Peñalba. Un proyecto en el que desde hace ya una década la concentración parcelaria está terminada, las obras de caminos y los drenajes concluidos y la red de riego instalada y en el que las inversiones realizadas suman ya cerca de 50 millones de euros.

Con el desembolso actual anunciado por Planas, el Ministerio acometerá las trabajos para poner en marcha cuatro estaciones de bombeo, una primera fase que tendrá su continuidad con la construcción de una tubería principal, de mayor envergadura económica y en la que previsiblemente tendrían que colaborar otras administraciones e incluso los propios regantes. Unas cifras que se suman, ha recordado al ministro, a la inversión realizada en la balsa de Ontiñena para desbloquear el regadío de 4.500 hectáreas.

A la importancia de estas infraestructuras para el desarrollo del sector agroalimentario aragonés se ha referido también el presidente de la Comunidad, que ha recordado que el Ejecutivo autónomo ha destinado 85 millones para la creación y modernización de regadíos en un nuevo marco de financiación cuyo objetivo es impulsar obras en las áreas en las que «las cuantiosas inversiones hidráulicas realizadas todavía no habían prosperado".

El avance del riego en Aragón no fue el único anuncio que Planas se reservaba para hacer público en Figan. Aprovechando el marco del certamen en el que se muestra la más innovadora maquinaria destinada al sector agrario, el ministro ha anunciado que la orden de convocatoria de ayudas para el nuevo Plan Renove de maquinaria agrícola se publicará en la segunda quincena de abril. No ha concretado, eso sí, la fecha exacta, pero ha recordado que el sector dispondrá de 5 millones de euros para renovar el parque de maquinaria, que el plazo de solicitud se extenderá está vez hasta el 15 de septiembre y, además, no se restringirá, como sucedió el pasado año, a esparcidores de purines, sino estará abierto al conjunto de la maquinaria agrícola.

PAC y 'brexit'

Como ya hiciera el secretario general del Ministerio, Fernando Miranda, y el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, durante la inauguración de la feria internacional, el ministro ha vuelto a lanzar un mensaje de “tranquilidad” a los agricultores ante el más que posible retraso de la nueva PAC, «como mínimo, un año más». Planas ha recordado que con la anterior PAC ya hubo un aplazamiento y como entonces, “no hay motivo para la preocupación” porque los perceptores de las ayudas seguirán teniendo “el nivel de apoyo que actualmente perciben a este respecto”.

Y así sucederá también tanto si el ‘brexit’ se hace con acuerdo como si la salida del Reino Unido de Europea es abrupta. “En cualquier supuesto en que se produjera el ‘brexit’, nuestro agricultores y ganaderos van a continuar percibiendo hasta el final de este marco comunitario, exactamente igual, las ayudas de la PAC”, ha insistido.

Trasvase

Muy contundente ha sido también el ministro cuando los periodistas le han preguntado sobre el trasvase, un espinoso asunto para los aragoneses que el secretario general del PP, Pablo Casado, ha resucitado en plena precampaña electoral. “El agua es un tema para tratarlo desde el diálogo y la discusión, así que ante posturas radicales, este ministro no va a entrar”, ha dicho para zanjar el tema.

Más explícito ha sido fue el presidente aragonés, que ha asegurado el PSOE tiene una posición muy clara: “Por razones económicas, medioambientales y de regulación europea, los trasvases son implanteables”, ha señalado Lambán, que ha destacado que si bien hasta ahora el PP se había mantenido en la ambigüedad, ahora “Casado ha puesto las cartas sobre la meses y ha dejado claras cuáles son las intenciones de su partido reavivando el trasvase del Ebro”.