Trabajadoras de DIA vuelven a salir a la calle para gritar que "no sobra nadie"

Que se paralice el expediente de regulación de empleo que hay en marcha en DIA y que afecta a 1.536 empleados (el 85% mujeres) es lo que han reivindicado este martes a las puertas de una de las tiendas de la compañía delegadas de CC. OO. y trabajadoras. "No entendemos por qué hemos de ser las paganas de una mala gestión", aseguran, por lo que han pedido la retirada de este ajuste hasta que no se aclare en qué situación queda la empresa. "Estamos pendientes de la junta de accionistas que hay mañana. De hecho mañana hay una concentración en Madrid, junto a la huelga de dos horas de 10 a 12 y de 17 a 19 que vamos a mantener en toda España, para decir que 'no sobra nadie", asegura Patricia Ochoa, de Comisiones Obreras

"La plantilla es lo primero. No entendemos que DIA haya planteado semejante ERE teniendo un plan estratégico a cinco años con mejoras que pasan incluso por apertura de nuevos centros. Falta transparencia y creemos que todo obedece a una mala gestión", señala. Desde CC. OO. recuerdan que la negociación está abierta, que todavía no se sabe con precisión la afección que tendrá en Aragón aunque podrían ser unas 70 trabajadoras y critican la actitud del sindicato mayoritario en el comité de empresa de DIA que está yendo centro por centro diciendo cuáles van a cerrar y señalando a gente que se queda y a la que despedirán cuando todo eso está pendiente de negociación en Madrid. La próxima reunión entre las partes, que iba a ser este martes, ha sido pospuesta hasta este jueves, 21 de marzo, por saber qué ocurre en la junta de accionistas que ha de decidir el futuro de la compañía. De hecho, Expansión ha publicado este martes que el grupo de distribución ha llegado a un acuerdo con sus acreedores para modificar sus actuales líneas de financiación sindicadas y alargarlas hasta marzo de 2023.

Patricia Ochoa recuerda que nunca ha habido un ERE en DIA, ni siquiera en los tiempos de la crisis, y, por eso, entienden que la compañía debería retirarlo. "Necesitan una plantilla estable y con personal suficiente para poder ofrecer a los clientes un servicios de calidad y así que DIA pueda ser una empresa viable a largo plazo. No podemos dar un buen servicio sin personal suficiente en las tiendas”. Tampoco comprenden, añade la delegada de Comisiones Obreras que DIA siga contratando gente a través de ETT con una plantilla cada vez más menguada.

"Vamos a seguir peleando por defender todos y cada uno de los empleos. Es lo único que nos importa", recalca Patricia Ochoa, que recuerda que la media de edad de las trabajadoras en DIA en Aragón es de unos 40 años. También las hay más jóvenes como una de 27 años, que lleva ocho trabajando para la cadena, que asegura que "el ERE ha generado muy mal ambiente en las tiendas y que hay muchas compañeras desmotivadas porque les han dicho que su tienda iba a cerrar y se plantean para qué van a trabajar cada día. Hay bastante incertidumbre por saber quién se queda y quién no". A su juicio, una buena salida a esta situación sería retirar este expediente de encima de la mesa porque si hay algo que no sobra en DIA son las personas que trabajan en las tiendas. "Si sobran establecimientos, que no prescindan de compañeras sino que las recoloquen porque estamos bajo mínimos", denuncia.

"Lo peor de este ajuste es que quien va a perder son las personas que a diario dan la cara por DIA", subraya Patrica Ochoa, que insiste en que "necesitamos personal para dar un buen servicio y garantizar la viabilidad de la empresa".

Igual que en Zaragoza este martes, el miércoles también habrá concentraciones de protesta ante centros de DIA por todo el país para apoyar la convocatoria de huelga de cuatro horas convocada por Comisiones Obreras.