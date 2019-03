Se sabía desde hace tres años. El 29 de febrero de 2016 las patronales aragonesas (con la excepción de Cepyme) aprobaban su integración en CEOE Aragón y establecían entonces que en marzo de 2019 sería Ricardo Mur el que ocuparía la presidencia de la organización empresarial, sustituyendo a Fernando Callizo. Aquella decisión se ha materializado hoy jueves en una asamblea extraordinaria celebrada en Zaragoza, en la que ha participado el presidente del Gobierno autónomico, Javier Lambán, y varios de sus consejeros, y que ha reunido a los máximos responsables de CEOE y Cepyme en España, Antonio Garamendi y Gerardo Cueva, respectivamente, así como una nutrida representación de empresarios, dirigentes políticos, institucionales y sindicales de la Comunidad.

Mur ha asegurado que asume el cargo decidido a continuar la labor realizada por su predecesor. “Sería absurdo hacer algo distinto”, ha dicho, aunque ha reconocido que “como es normal” tratará de dar su impronta durante su mandato, que se extenderá –como así se aprobó hace tres años– hasta 2022. Ha reconocido, sin embargo, que el momento no es el mismo y que aunque la crisis ya ha quedado atrás, “el contexto actual no es bueno”, ya que está marcado por la desaceleración y las incertidumbres. Un escenario ante el que los empresarios, ha pedido su nuevo presidente, deben trabajan con "ambición, compromiso y diálogo".

“Tenemos que tener ambición empresarial, pero también política, porque ahora no estamos influyendo todo lo que deberíamos ni lo que nos merecemos”, ha insistido Mur que ha dejado claro que CEOEAragón “defiende la unidad de España en torno a la Constitución”. Y por eso ha animado a los empresarios de la Comunidad “a hacer gala de su condición de españoles ante las manifestaciones secesionistas que llegan de comunidades vecinas”.

Durante su intervención, Mur ha perfilado las reivindicaciones que marcarán su mandato. Ha exigido un “tratamiento fiscal justo” y ha recordado que la necesidad de “un adelgazamiento de la Administración”. El nuevo presidente de CEOE Aragón ha dejado claro que insistirá en la realización de todas esas infraestructuras que la Comunidad lleva esperando desde hace años y que reiterará la necesidad de “conseguir los perfiles profesionales que necesitan y demandan nuestras empresas”.

Tras sacar pecho del “ejemplarizante diálogo social” que siempre ha caracterizado a Aragón, Mur ha echo un guiño al responsable Cepyme y otras organizaciones empresariales. “En CEOEcabemos todos”, ha insistido, para asegurar que continuará dando pasos en el proceso de integración. “Juntos es como se enfocan los problemas”, ha destacado el nuevo líder de CEOEque ha aprovechado la alusión al diálogo para dirigirse a los partidos políticos y al Gobierno de Sánchez. A los primeros les ha pedido que tras las elecciones, generales y autonómicas, “lleguen a acuerdos productivos para Aragón y no nos pongan palos en las ruedas”. Al Ejecutivo español le ha dejado claro que “lo de los viernes sociales no puede ser”, porque, en su opinión, no se pueden adoptar medidas “sin diálogo y a costa de los empresarios”.

Un placer y un honor

La asamblea celebrada hoy ha servido además para dar la despedida a Fernando Callizo, que ha ocupado la presidencia desde 2013, primero como líder de la CREA y desde hace tres años como presidente de CEOE Aragón. “En estos años ha habido de casi todo, bastante entendiendo, algún desacuerdo, algunos disgustos y muchas alegrías”, ha recordado Callizo, que ha asegurado que en este camino, en el que el empresariado ha tenido que sufrir los más perversos efectos de la crisis económica, ha agradecido el “cariño” mostrado siempre por los empresarios y “maravilloso trabajo” realizado por todo el equipo de la organización empresarial. Por todo ello, ha dicho, ha sido “un placer y un honor” llevar las riendas de la organización y la representación de los empresarios aragoneses.

Callizo se ha mostrado además satisfecho de haber liderado el proceso de refundación de las patronales y ha valorado la “paz social” que siempre ha caracterizado a Aragón, “una valor que da resistencia a nuestras empresas y hace atractivo para los inversores nuestro territorio”. Callizo ha lamentado, eso sí, que la buena salud de la que goza el diálogo social en la Comunidad, no se reproduzca también en el resto de España y ha criticado que desde la política “se está obviando, incluso diría que ninguneando” a los agentes sociales, en clara alusión a la decisión del Gobierno de aprobar medidas sociales por decreto ley en la recta final de la legislatura.

Ha sido el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, el encargado de clausurar la asamblea. Lambán ha agradecido la labor del presidente saliente recordando que “ha contribuido al diálogo social en la Comunidad desde que se firmó una primera declaración de los agentes sociales al inicio de la legislatura”, una declaración que derivado en la aprobación por unanimidad de la Ley de Diálogo Social a finales de 2018, ha detallado Lambán. El jefe del Ejecutivo regional se ha mostrado además confiado en mantener “este espíritu de confianza y colaboración con el nuevo presidente, Ricardo Mur”.