"Estamos bajo mínimos en las tiendas"

La situación del ERE en la cadena de supermercados DIA es todavía incierta. La cifra de despidos, si bien se ha reducido respecto a la planteada inicialmente por la compañía, dista de la anulación de la medida a la que aspiran los sindicatos. "Estamos bajo mínimos en nuestras tiendas. La plantilla es más baja que nunca; hace falta gente", ha advertido la delegada de CC. OO. Aragón en DIA, Patricia Ochoa, en la protesta de este miércoles en Zaragoza.

Medio centenar de trabajadores de DIA se han concentrado este miércoles en Zaragoza para protestar contra los despidos que prevé hacer la empresa. Medio centenar de trabajadores de DIA se han concentrado este miércoles en Zaragoza para protestar contra el ERE planteado por la empresa.

En la misma movilización se ha adelantado una nueva convocatoria para el día 19 de marzo, a las 12.00 en la plaza de España de la capital aragonesa, que tendrá su réplica en distintas capitales españolas. El sindicato ha anunciado además paros de dos horas por turno el día 20, fecha en la que la cadena de supermercados se juega su futuro en una junta de accionistas que se espera decisiva. "No descartamos, incluso, ir a la huelga", ha advertido Ochoa.

El 20 de marzo, fecha clave

La viabilidad de la empresa pasa por la junta que se celebrará el próximo 20 de marzo, cita en la que se debatirá la posible ampliación de capital por 600 millones de euros, asegurada por la financiera Morgan Stanley, con el objetivo de fortalecer los fondos de la cadena de supermercados. En este sentido, Ochoa ha insistido en que "hasta que no sepamos quién va a dirigir la compañía, mantendremos las negociaciones".

La sindicalista ha denunciado las condiciones de los empleados, que llevan a que en los supermercados "no podamos dar el servicio que nos gustaría al cliente por falta de personal". Y respecto a la última novedad en torno al número de despidos, ha recalcado que todavía no se conocen cifras exactas, que solo se contempla la anulación de la medida. Las últimas informaciones facilitadas por este sindicato hablan de 1.536 afectados, un 26% menos de los 2.064 planteados en primera instancia. En Aragón, la cifra podría alcanzar los 70 puestos de trabajo. La medida afectaría en principio a los trabajadores de DIA -no a las marcas La Plaza ni Clarel-, aunque la delegada desconfía de que no salpique al resto del grupo.