El triángulo 'Taktico' de la transformación digital

En Taktic entienden la transformación digital de las empresas como un triángulo. En primer lugar, consideran relevante la parte estratégica, el modelo de negocio; en segundo, las personas, la gestión del cambio para llevar a cabo esas modificaciones; por último, la tecnología, conocer qué soluciones existen en el mercado para poder decidir cuál es la óptima en cada caso. "Las tres áreas están siempre completamente relacionadas", comenta Javier Panzano, CEO de la compañía.

Tanto él como el director general de la misma, Andrés Cardiel, provienen de una central de compras, un modelo tradicional al que fueron capaces de transformar digitalmente: "Pasamos de la venta puramente 'offline' a hacerlo en internet". El éxito de su propuesta no pasó desapercibido para otras compañías con intereses similares. Y estos dos emprendedores, conocedores de la situación, decidieron crear Taktic "como consultora tanto tecnológica como estratégica", explican.

Los dos coinciden en que "muchas veces las propuestas fracasan porque no tienen en cuenta la visión del negocio. O porque no se lleva a cabo la formación del personal de cara a un cambio de esas características. Debemos prestar atención a todo este tipo de cosas antes de elegir cualquier herramienta tecnológica. A partir de ahí, les echamos una mano a la hora de implantarla, también con un seguimiento". Taktic no está vinculada a ninguna de las soluciones que proponen, por lo que son "totalmente objetivos".

Entre los servicios que llevan a cabo, además de la formación del personal en distintas áreas, se encuentran el desarrollo de sistemas informáticos de planificación de recursos empresariales o de gestión de clientes o ‘intranets’ para personal donde los empleados pueden pedir vacaciones o compartir información. "También llevamos el comercio electrónico de ciertas empresas, tanto en su negocio para cliente final como 'business to business'".

El negocio de Taktic se expande por todo tipo de sectores, pero el 'retail' tiene un papel central: "Tiendas de deportes, ópticas, empresas alimentarias, farmacéuticas, de transporte, logística...". ¿Y cómo se convence al empresario de que la digitalización no es un coste sino una inversión? "Tienes que aportar valor, solucionarles un problema, pero de verdad", insiste Cardiel.

Lo que sí tienen claro es que la cercanía ha de ser clave. Y la tecnología ha de ir de la mano de "la gente, de las metas de la empresa. El valor está en la buena implantación interna de los cambios, no solo en la tecnología".