Ha relevado a Ignacio Almudévar al frente de la federación de polígonos de Aragón (Fepea). ¿Qué objetivos se ha marcado?

Sobre todo, aglutinar en torno a la federación cuantos más polígonos mejor; poder hacer una ley de polígonos en condiciones, que sea útil y, principalmente, ayudar a los ayuntamientos que tienen esos polígonos y que a veces les viene algo grande el proyecto, a sacarlo para adelante.

Hace dos años la federación presentaba un informe sobre la situación de los polígonos industriales en Aragón. Hay 350 que suman 110 millones de metros cuadrados y el 43% de ellos están vacíos. ¿Ha mejorado algo?

No ha mejorado nada. Hay polígonos que es muy difícil que se puedan llenar en algún momento porque están en poblaciones, a veces de difícil acceso por carretera, y con poco o ningún servicio. Por no tener, hay muchos que no tienen ni banda ancha. En los años anteriores a la crisis todo pueblo –como digo yo– tenía que tener piscinas, pabellón y polígono. Eso nos ha traído hasta el día de hoy con polígonos ‘de farolas’ en los que están solo las parcelas, las farolas puestas y poco más y es difícil que ninguna empresa se instale allí.

Y los polígonos que están en zonas con más potencial, ¿cuáles son las carencias que tienen actualmente?

En los que tenemos presencia de empresas en lo que empezamos a trabajar es en dotarlos de servicios. En muchos casos, que el propio Ayuntamiento sea capaz de dar lo que necesita el polígono. Hay muchísimos pueblos pequeñitos a los que les pasa de todo.No hay un plan de infraestructuras para el polígono, no se limpia, no se cambia la luz de las farolas... Algunos son privados y no se ponen de acuerdo en quién tiene que arreglarlos. Hay que ponerse a trabajar en alguna reglamentación que tenga que ver con los polígonos y que luego se cumpla, claro.

¿Qué es lo que más demandan las empresas a la hora de instalarse?

Ahora mismo lo que más demandan son las comunicaciones. Desde Fepea y el Gobierno de Aragón estamos trabajando en llevar banda ancha o fibra óptica al mayor número de polígonos posible. De hecho hay un plan con el Gobierno de Aragón y en ello estamos. Ahora la oferta de suelo es incluso excesiva. Lo que hace falta es que sea de calidad y que cuando una empresa quiera venir a Aragón se le pongan todas las facilidades.

¿A las operadoras les sigue resultando más rentable llevar la conexión a una zona urbana que a una industrial?

Sí. A una operadora le resulta más rentable llevar el servicio a la puerta de un edificio de viviendas y allí dar 10 o 20 altas. Sin embargo, en un polígono cada punto de acceso nada más que es un alta. No es fácil, pero creo que se va a ir consiguiendo poco a poco.

¿Se avanza en la reducción de los accidentes de camino al trabajo?

Estamos empezando a hacer estudios de accidentes in itinere. Es muy difícil entre los propios empresarios ponernos de acuerdo para poner un transporte. En mi polígono somos veintitantas empresas y yo no he sido capaz de aunar para que seamos capaces de entrar y salir a una hora. Y eso en un polígono pequeño y por quince minutos a lo mejor. Tampoco echemos siempre la culpa a la Administración porque también tenemos la nuestra.

¿Están en mejor situación los polígonos que se encuentran en el entorno de Zaragoza?

En esos polígonos lo que pasa es que hay muchos todavía desocupados o con poco porcentaje de ocupación. Los servicios de todo lo que esté en el entorno de Zaragoza siempre van a estar más conseguidos que cuando tenemos que llevar la fibra óptica al polígono de Bronchales, por ejemplo.

Han celebrado esta semana un congreso precisamente en Teruel. ¿Por esa mayor dificultad para atraer empresas?

Sí. El año pasado lo hicimos en Zaragoza. Nuestra intención es hacerlo cada año en una provincia.

¿Qué han acordado allí?

Hemos analizado lo que ocurre en otras partes de España para impulsar una ley a nivel estatal de polígonos y áreas industriales. Hemos visto que tenemos problemas comunes con el resto de España. En alguna comunidad hay una ley y en Aragón estamos intentando meter una iniciativa en las Cortes de Aragón.

La convocatoria de elecciones generales y municipales hace que no sea el momento más adecuado, supongo.

No. Habrá que esperar a que se celebren las elecciones.

¿Este compás de espera añade más incertidumbre?

Ese es el problema. Paraliza. La incertidumbre política nunca es buena para la empresa. Todos estamos muy preocupados, esperando que salga de una vez un gobierno en abril y que sea el que sea nos conduzca cuatro años. Las elecciones y la inestabilidad política son enemigo directo de la actividad económica.

¿Han empezado a notar la ralentización económica que anuncian las previsiones?

Llevamos unos años creciendo a buen ritmo. Lo que hemos notado es que este 2019 no ha empezado con la misma alegría de años atrás. Esperamos que se normalice la situación política y la actividad siga al ritmo que estaba. Tampoco pedimos nada más.