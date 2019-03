¿Cuándo empieza la campaña de la renta 2018?: plazos y novedades

La Agencia Tributaria ha fijado el 2 de abril de 2019 como inicio de la campaña de la renta para presentar la declaración por internet (a través de la web de la agencia tributaria).

Plazos para presentar la declaración de la renta 2018

El plazo para presentarla se extiende hasta el 1 de julio. Para solicitar la ayuda de la propia Agencia Tributaria se puede pedir cita previa a partir del 1 de abril. En la web de la AEAT se puede pedir una cita, o bien solicitarla a través de los siguientes teléfonos: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 / 901 22 33 44 y 91 553 00 71, de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00. Para presentar o elaborar la declaración de manera presencial en las oficinas de la AEAT o en las entidades colaboradoras de la Agencia, el inicio de la campaña es el 14 de mayo.

Cómo presentar la declaración de la renta por teléfono

También se puede presentar la declaración por vía telefónica, aunque para eso hay que cumplir una serie de requisitos: no ganar anualmente más de 65.000 euros, no tener más de un inmueble alquilado o no pasar de 15.000 euros de rendimientos en capital mobiliario.

Las novedades en la declaración de la renta 2018

La deducción por maternidad ha aumentado 1.000 euros en 2018 para aquellas contribuyentes que tengas gastos de custodia (alimentación, inscripción y matrícula en guardería) por cada hijo menor de 3 años. Hasta ahora, la deducción era de 1.200 euros. Además, desde este año, la prestación por maternidad está exenta de IRPF y no debe incluirse en la declaración; de hecho, se puede reclamar la devolución de esas retenciones de manera retroactiva, desde 2014.

También se eleva la reducción por rendimientos de trabajo de 3.700 a 5.565 euros para contribuyentes con salarios brutos anuales inferiores a 13.115 euros, frente a los 11.250 euros de 2017.



Hay otras deducciones: por ejemplo, la que se obtiene por invertir en ‘startups’ ha aumentado hasta un 30%, con un máximo de 60.000 euros anuales.



La familia numerosa sube hasta 600 euros anuales por cada hijo a partir del tercero.



