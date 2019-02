Las imágenes de ciudadanos chinos protestando en Madrid contra el bloqueo de cuentas que han sufrido en el último mes, enfadados y enarbolando banderas del país asiático y españolas, han mostrado este mes un lado desconocido del colectivo para muchos occidentales. "En China la gente es muy trabajadora y respeta mucho. Si pasa algo, primero habla para arreglarlo, pero si pasa algo muy grave también protestamos", explica Wang Xinte, empresario de origen chino que lleva 20 de sus 40 años en Zaragoza. Y este ha sido el caso. El bloqueo de cuentas bancarias que ha afectado especialmente al colectivo ha impedido a autónomos hacer frente a sus pagos o a consumidores abonar facturas de la luz o la hipoteca.

"No puede ser que el banco no avise antes de bloquear una cuenta", se queja Xinte, también afectado. "Y justo el día del Año Nuevo chino", añade. El empresario se dio cuenta de que no podía operar con su cuenta cuando fue a pagar las nóminas de sus empleados el 5 de febrero. Ha trabajado siempre por su cuenta, primero montó una cafetería y desde 2010 abrió la única autoescuela china de Zaragoza, situada en el barrio de Las Delicias. También preside la Asociación de desarrollo de amistad y cooperación de España y China, que cuenta con otros afectados por el bloqueo bancario.

Su protesta se produce pese a que entiende "que si el banco necesita el DNI es normal que lo pida, pero no sin avisar". En su caso, el bloqueo solo duró unos días porque fue a reclamar a la entidad, con la que trabaja desde hace años, y su cuenta volvió a estar activa. Ahora tiene tres meses de plazo para preparar la documentación que le han requerido y que ha pedido a su gestoría.

Gobierno chino

En las protestas en la calle, el colectivo se ha quejado de que "el bloqueo ha sido masivo", generalizando sobre sus miembros las sospechas de blanqueo. La situación ha llegado incluso al Gobierno chino. La semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores de China instó a España a adoptar "medidas efectivas" para "proteger" a los ciudadanos chinos ante el bloqueo. Pidió a las autoridades españolas que "tomen las medidas efectivas para garantizar seriamente los derechos de los ciudadanos chinos".

También ha intervenido el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, que ha planteado iniciar una actuación de oficio ante la secretaría general del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía , para pedir información sobre el bloqueo de las cuentas a nacionales chinos por parte del BBVA.

"Cumplir la normativa"

​Por su parte, el citado banco ha lamentado los "inconvenientes" causados por el bloqueo y ha reiterado que se ha hecho "para cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales". Además, ha recordado que la ley exige a todos los bancos "una serie de obligaciones de conocimiento, vigilancia y control del cliente y de su operativa bancaria" para impedir que se pueda utilizar el sistema financiero para blanquear dinero. Y ha asegurado que el procedimiento de documentación se aplica a todos los clientes "con independencia de su nacionalidad", ante las quejas de la comunidad china. Afirma haber adoptado "las medidas necesarias para agilizar el proceso".