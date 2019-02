La patronal aragonesa considera un "palo" para las inversiones y el empleo la sentencia

El respeto como premisa. "No conozco la sentencia salvo por los titutlares pero hay que respetarla". Con esta premisa, Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón, ha considerado la noticia de la paralización del proyecto de Torre Village como negativa. "Al margen del tema judicial cuando hay una inversión en marcha donde se preven un número importante de puestos de trabajo detrás, yo diría que es un palo, lo deseable sería que todo siguiera su curso". Así lo acaba de manifestar en declaraciones a los medios tras la constitución del Foro de prospección del mercado de trabajo, una herramienta pionera de la comunidad que le permitirá detectar en tiempo real, a través de una plataforma digital las necesidades de perfiles profesionales de las empresas.

"No se si hasta aquí se ha hecho bien o mal ya que esta autorización administratvia depende del Ayuntamiento de Zaragoza", ha reconocido Callizo, pero a expensas de que las partes sigan con las apelaciones o recursos que procedan "evidentemente la noticia como tal no es buena" y ha recalcado que "lo deseable sería que esto no hubiera ocurrido, que no hubiera habido recursos y que el proyecto hubiese continuado porque hay una actividad económica importante, unas inversiones y un crecimiento de la economía y del empleo que tien un impulso fundamental para Aragón". Ahora bien, ha matizado, "desconozco si en el arrranque de esas licencias o permisos por parte de la Administración, en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido correcto o no. Y a partir de ahí veremos qué recursos hay y qué sucede".

También Marta Gastón, consejera de Economía del Gobierno aragonés, ha mostrado "el respeto por delante de todo, en este caso a esta sentencia del TSJE" y ha añadido que "la respuesta de cualquier forma está en otro ambito administrativo" ya que el texto judicial, sin apenas haberlo leído, ha admitido, "habla del trabajo adminsitrativo llevado a cabo en el Ayuntamiento: por eso, desde el Gobierno de Aragón no cabe sino trasladar el respeto a la sentencia". No obstante, ha precisado que "todo cuanto puede frenar cualquier proyecto que suponga empleo socialmente cabe que reflexionemos frente a la oportunidad o no, pero mi respeto al ámbito judicial está por encima indiscutiblemente de todo cuanto podamos opinar".